SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Amplían detención de imputado por robo con homicidio de joven que fue apuñalado afuera de una fonda en Limache

    El Ministerio Público espera contar con informes de la PDI y el SML.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    Por diligencias que se mantienen en curso, el turno de Flagrancia de la Fiscalía de Valparaíso solicitó ampliar la detención de un sujeto de 43 años imputado por un robo con homicidio ocurrido la madrugada del 18 de septiembre en cercanías de las ramadas de Limache, Región de Valparaíso.

    La víctima, un hombre chileno de 23 años, falleció por heridas cortopunzantes.

    El hecho se registró en la intersección de Linao con Carelmapu.

    La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones apresó al presunto responsable y su detención fue declarada legal.

    El Juzgado de Garantía de Limache accedió a ampliar la detención del imputado hasta este martes en espera de informes de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Servicio Médico Legal (SML).

    Desde el Ministerio Público indican que hay antecedentes de carácter técnico con los que pretenden contar y también se encuentran diligencias de inteligencia policial pendientes, las que estiman necesarias para proceder con la correcta formalización de la investigación.

    Más sobre:PolicialPDIHomicidiosFiestas PatriasLimacheFiscalía de ValparaísoDelincuenciaSeguridad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Arrau y discusión del levantamiento del secreto bancario: “Empezar a abrir esa puerta nos parece algo riesgoso”

    Faltó un voto: Cámara rechaza reforma constitucional que buscaba extender el plazo de detención para una expulsión administrativa

    Aduana de Iquique incauta más de 36 kilos de diversas drogas durante Fiestas Patrias

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Denisse Malebrán sorprende con giro latinoamericano en su nuevo disco

    Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja

    Lo más leído

    1.
    Vivanco explica mensajes borrados e ironiza con su reformalización: “Me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo”

    Vivanco explica mensajes borrados e ironiza con su reformalización: “Me parece que ya estamos en etapa de rastrojeo”

    2.
    Incidentes en el Instituto Nacional y Liceo Barros Borgoño provocan cortes y desvíos de tránsito en Santiago

    Incidentes en el Instituto Nacional y Liceo Barros Borgoño provocan cortes y desvíos de tránsito en Santiago

    3.
    Corte de Valparaíso rechaza serie de recursos de protección contra Poduje y el Minvu por reconstrucción en El Olivar

    Corte de Valparaíso rechaza serie de recursos de protección contra Poduje y el Minvu por reconstrucción en El Olivar

    4.
    Fiscalía detalla maniobras de trama bielorrusa, reformaliza a Vivanco y formaliza al exdiputado Gabriel Silber

    Fiscalía detalla maniobras de trama bielorrusa, reformaliza a Vivanco y formaliza al exdiputado Gabriel Silber

    5.
    Ministra Arzola defiende cambios al SAE y aborda Presupuesto 2027 para Educación: “Recursos no nos van a faltar”

    Ministra Arzola defiende cambios al SAE y aborda Presupuesto 2027 para Educación: “Recursos no nos van a faltar”

    6.
    Guardia de seguridad recibe dos disparos en mall de Talca tras intentar impedir asalto en sucursal bancaria

    Guardia de seguridad recibe dos disparos en mall de Talca tras intentar impedir asalto en sucursal bancaria

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000
    Tecnología

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Audax Italiano vs. Colo Colo por la Copa Chile

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Cobreloa vs. Coquimbo Unido en TV y streaming

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    ¿Cómo se aplica el Subsidio Eléctrico? Revisa los montos que recibe cada familia

    Faltó un voto: Cámara rechaza reforma constitucional que buscaba extender el plazo de detención para una expulsión administrativa
    Chile

    Faltó un voto: Cámara rechaza reforma constitucional que buscaba extender el plazo de detención para una expulsión administrativa

    Aduana de Iquique incauta más de 36 kilos de diversas drogas durante Fiestas Patrias

    Guardia de seguridad recibe dos disparos en mall de Talca tras intentar impedir asalto en sucursal bancaria

    Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja
    Negocios

    Presupuesto 2027: recursos para regiones caerían 10% real y gobernadores agendan cita clave con Quiroz para revertir baja

    Data centers: Colliers detecta 34 nuevos desarrollos para los próximos años en Chile

    Andrés Lyon asume como CEO de la matriz de salmonera Australis en Chile

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere
    Tendencias

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo

    Se esperan más de 200 mm: las regiones afectadas por el “río atmosférico extremo” que llega a Chile

    “Nuestras Águilas en servicio internacional”: Crystal Palace destaca la nominación de Darío Osorio a la Roja
    El Deportivo

    “Nuestras Águilas en servicio internacional”: Crystal Palace destaca la nominación de Darío Osorio a la Roja

    El regalo chileno que Vozinha les llevó a sus compañeros de Cabo Verde

    Felipe Correa raya la cancha por el nuevo DT de la Roja y respalda rol de Córdova: “Debe darse una continuidad”

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos
    Tecnología

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Motorola y Bang & Olufsen anuncian alianza para llevar audio de alta gama a sus próximos smartphones

    Denisse Malebrán sorprende con giro latinoamericano en su nuevo disco
    Cultura y entretención

    Denisse Malebrán sorprende con giro latinoamericano en su nuevo disco

    Muere a los 92 años Sergio Valero, ícono de la danza chilena y reconocido por su rol de jurado en TV

    Pedropiedra abrirá el show de Robbie Williams en Chile

    Trump insta a países a abandonar la Corte Penal Internacional y amenaza con “aniquilar a Irán”
    Mundo

    Trump insta a países a abandonar la Corte Penal Internacional y amenaza con “aniquilar a Irán”

    “Brasil no cabe en el patio trasero de nadie”: Lula critica en la ONU la injerencia externa en las elecciones sin mencionar a EE.UU.

    Guterres advierte del riesgo de “limpieza étnica” en Cisjordania y afirma que la devastación en Gaza no tiene precedentes

    IA con mirada de mujer
    Paula

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?

    Natalia Contesse: tras las huellas de la Violeta