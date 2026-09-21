Amplían detención de imputado por robo con homicidio de joven que fue apuñalado afuera de una fonda en Limache

Por diligencias que se mantienen en curso, el turno de Flagrancia de la Fiscalía de Valparaíso solicitó ampliar la detención de un sujeto de 43 años imputado por un robo con homicidio ocurrido la madrugada del 18 de septiembre en cercanías de las ramadas de Limache, Región de Valparaíso.

La víctima, un hombre chileno de 23 años, falleció por heridas cortopunzantes.

El hecho se registró en la intersección de Linao con Carelmapu.

La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones apresó al presunto responsable y su detención fue declarada legal.

El Juzgado de Garantía de Limache accedió a ampliar la detención del imputado hasta este martes en espera de informes de la Brigada de Homicidios de la PDI y el Servicio Médico Legal (SML).

Desde el Ministerio Público indican que hay antecedentes de carácter técnico con los que pretenden contar y también se encuentran diligencias de inteligencia policial pendientes, las que estiman necesarias para proceder con la correcta formalización de la investigación.