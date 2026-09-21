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    Cadem: Canciller Pérez Mackenna sufre caída de 9 puntos en su aprobación y ministro Quiroz es el peor evaluado del gabinete

    El resultado se conoce en la antesala del viaje del ministro de Relaciones Exteriores a Nueva York para participar en las actividades de la Asamblea General de Naciones Unidas.

    Por 
    Roberto Martínez
    MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, FRANCISCO PÉREZ MACKENNA Y EL MINISTRO DE HACIENDA, JORGE QUIROZ. Dedvi Missene

    La aprobación del canciller Francisco Pérez Mackenna cayó nueve puntos porcentuales en un mes y se ubicó en 43%, según la última edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, correspondiente a la tercera semana de septiembre.

    El resultado se conoce en la antesala del viaje del ministro de Relaciones Exteriores a Nueva York para participar en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU).

    En agosto, el secretario de Estado registraba un 52% de aprobación.

    De acuerdo con la medición, la ministra de Salud, May Chomali, encabeza la evaluación del gabinete, con un 59% de aprobación. Le siguen el ministro de Vivienda, Iván Poduje, con 58%, y la ministra de Bienes Nacionales, Catalina Parot, con 56%.

    En el otro extremo, los ministros con peor nivel de aprobación son Tomás Rau (38%), titular del Trabajo; Ximena Rincón (38%), ministra de Energía, y Jorge Quiroz (37%), jefe del Erario fiscal.

    Pese a registrar la menor aprobación entre los ministros medidos, el encargado de Hacienda se mantiene como el integrante más influyente del gabinete, con un 56% de las menciones en ese atributo. El indicador, no obstante, representa una caída de seis puntos respecto de la medición anterior.

    En tanto, un 36% aprueba la gestión del Presidente José Antonio Kast en la tercera semana de septiembre, mientras que un 60% desaprueba su desempeño.

    En cuanto a sus atributos personales, ninguno supera el 50%. La responsabilidad es el aspecto más valorado, con 45%, seguido por autoridad y liderazgo, con 40%, y honestidad, con 39%.

    En el extremo inferior aparecen carisma, con 32%; empatía, con 29%, y cercanía, también con 29%.

    La medición incluyó además distintos atributos asociados a la gestión presidencial. Un 42% considera que Kast tiene capacidad para hacer crecer la economía y volver a generar empleo, mientras que un 40% le reconoce capacidad para gestionar las relaciones internacionales.

    En cambio, los menores niveles se registran en la percepción de que cuenta con un buen equipo de gobierno (23%), que puede mantener ordenada a su coalición política (20%) y que tiene una buena relación con la oposición (17%).

    Sala Cuna Universal

    Otro de los temas consultados fue el proyecto de Sala Cuna Universal, actualmente en tramitación en el Congreso.

    El 68% está de acuerdo con que el Parlamento apruebe con urgencia la iniciativa, mientras que un 84% respalda que el derecho a sala cuna se extienda a madres dependientes, independientes y trabajadoras de casa particular, además de los padres.

    El sondeo también abordó el impacto de la actual legislación en la contratación femenina. Un 71% considera que eliminar la diferencia que establece que los empleadores deben financiar la sala cuna solo para las mujeres contribuiría mucho a disminuir el desempleo femenino.

    Más sobre:Francisco Pérez MackennaCancillerEncuesta CademPlaza PúblicaAprobaciónGabineteJorge QuirozPresidente KastSala Cuna UniversalNacional

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