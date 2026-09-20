Ya son 29: el ciclismo de pista aporta una nueva medalla de oro para Chile en los Juegos Odesur

El equipo de ciclismo de pista aporta una nueva medalla de oro. Foto: Sebastián Miranda / Team Chile

Sigue aumentando la cosecha de medallas para el Team Chile en los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026. Durante esta tarde, el ciclismo de pista aportó con preseas de oro y plata, en la persecución por equipos.

El equipo masculino de persecución integrado por Diego Rojas, Jacob Decar, Martín Mancilla y Luciano Carrizo logró la 29ª medalla dorada de la delegación, tras una dominante actuación sobre el equipo colombiano. Completó la pista del Velódromo Invencible en un tiempo de 2:57.630, superando al cuarteto cafetalero (conformado por Juan Arango, Anderson Arboleda, Jordan Parra y Brayan Sánchez) que registró un tiempo final de 2:58.938.

En los dos primeros controles, en las vueltas 4 y 8, Colombia estaba en ventaja, sin embargo el equipo nacional se impuso en el tramo final para ganar la prueba y colgarse el oro. El bronce fue para Argentina.

¡DEMASIADO BUENOS! 🤷🏻‍♂️🥇🏆



La cuarteta de persecución la ROMPIÓ en el Velódromo de Rafaela 🇦🇷 y aportó la 29ª medalla dorada para el Team Chile 🇨🇱 en estos Juegos, luego de imponerse en la clasificación y en la final.



En la disputa con Colombia 🇨🇴, el equipo nacional manejó los… pic.twitter.com/8rRx1itfy8 — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 20, 2026

Mientras que el cuarteto femenino logró la medalla de plata en la final de la persecución. El equipo integrado por Scarlet Cortés, Javiera Garrido, Maite Ibarra y Aranza Villalón cayó en la definición ante Colombia. Las ganadoras registraron un tiempo de 4:23.037 mientras que Chile hizo 4:24.734.

“Las chicas lo dieron todo en Rafaela y estuvieron muy cerca de la victoria, cediendo por poco más de un segundo”, mencionó el Team Chile mediante sus redes oficiales, resaltando el desempeño de las chilenas.