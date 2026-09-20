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    Manuel Pellegrini tras la igualdad del Betis: “Que empatar de visita no nos parezca bueno, refleja la mentalidad del equipo”

    Luego de la paridad ante el Deportivo de La Coruña, el Ingeniero destacó el gran arranque de temporada del cuadro verdiblanco: "Si nos dicen que íbamos a tener 16 de 21 puntos cualquiera lo firmaba", indicó.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    RAUL ZAMORA/PHOTOSPORT

    El Betis dejó escapar la opción de ser escolta en solitario de LaLiga luego de igualar 1-1 con el Deportivo de La Coruña. Tras el partido, Manuel Pellegrini realizó una autocrítica por los dos puntos perdidos en el tramo final, aunque valoró la ubicación de los verdiblancos en la tabla.

    “Fue un partido de dos partes, la primera fue completamente nuestra, entramos bien, tuvimos llegada y no nos llegaron a portería. En la segunda perdimos el control, ellos jugaban en casa, siempre juegan dos equipos, también tiene mérito lo que hace el otro. Ellos agarraron bien el balón, nosotros tuvimos contras pero en general creo que fue un partido para cada uno”, comenzó analizando.

    El Ingeniero considera que la igualdad fue el resultado más justo: “Perdimos el control del balón en el segundo tiempo, lo tenían ellos, quisimos a través de Isco o Ceballos tener más posición para cortar las contras, tener el balón, pero estaban embalados. Un empate de visita no se recibe malo, nos hubiera gustado los tres puntos, pero el partido fue parejo. Me parece lo justo de acuerdo a lo que vimos en los noventa minutos”.

    La gran valoración de Pellegrini

    Pese a ceder dos puntos agónicamente, Pellegrini valoró la puntuación del Betis y su desempeño en el inicio de temporada: “Yo estoy muy contento con lo que hemos hecho, no solo por los puntos sino también por el juego. Y poder haber ganado fuera en Champions. Si nos dicen que íbamos a tener 16 de 21 puntos cualquiera lo firmábamos. Lo importante es que el equipo cree en lo que hace, habrá partidos mejores o peores, pero la evaluación general es notable”.

    “Sentimos el esfuerzo de los tres partidos en la semana. Más que siete de nueve, yo creo que tenemos 16 de 21, que es un rendimiento altísimo para cualquier equipo que pretende pelear por algo. El mismo hecho que el empatar de visita no nos parezca bueno, creo que refleja un poco la mentalidad del equipo”, complementó.

    Finalmente, se refirió a la lesión muscular que sufrió Marc Bartra: “Ojalá que no sea un desgarro. Sintió una contractura en el isquio atrás, vamos a ver lo que dice el doctor estas semanas para intentar recuperarlo. Ojalá no sea nada grave y no le haya causado un desgarro”, sentenció.

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