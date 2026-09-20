Reportan explosión cerca de aeropuerto de Erbil en Irak

Una fuerte explosión se registró este domingo cerca del aeropuerto de Erbil, donde se albergan tropas de la coalición liderada por Estados Unidos en la región autónoma del Kurdistán, en Irak.

Fuentes antiterroristas kurdas indicaron que la explosión derivó de un entrenamiento militar en la zona y aseguraron que no representan “ningún peligro”.

En tanto, los medios locales señalaron que efectivos de la coalición realizaron una detonación controlada de municiones en las inmediaciones del aeropuerto. Paralelamente, se reportó una columna de humo visible desde distintos puntos de la ciudad.

La capital del Kurdistán iraquí, Erbil, ha sido blanco de ataques con drones en distintas oportunidades. El episodio más reciente se registró a comienzos de septiembre, en el marco de la escalada de ofensivas y hostilidades entre Estados Unidos e Irán.

La situación se produce además a pocos días de que las fuerzas de la coalición liderada por Washington completen, el próximo 30 de septiembre, su retirada de Irak, tras el término de su misión contra el grupo yihadista Estado Islámico.