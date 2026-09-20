Alerta Naranja en Santa Fe posterga duelo clave de la Roja Sub 20 femenina en los Juegos Odesur

Para este domingo 20, estaba contemplado el último partido de la selección chilena Sub 20 femenina en la fase inicial de los Juegos Suramericanos 2026. El equipo que dirige Luis Mena tenía que enfrentar a Paraguay, para asegurar su acceso a la final por la medalla de oro, luego de dos triunfos. Sin embargo, factores meteorológicos impidieron que se desarrollara el juego y terminó postergándose.

La Federación de Fútbol de Chile informó que “debido a la Alerta Naranja por tormentas en Santa Fe, la organización del torneo reprogramó el compromiso de la Roja Femenina Sub 20 ante Paraguay”. En definitiva, será este lunes a las 10.00 horas el compromiso de la selección juvenil ante la Albirroja, en la cancha de la Asociación Rosarina de Fútbol, donde se desarrolla el torneo de las damas (los varones juegan en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario).

Sí se alcanzó a jugar el primer partido de la jornada, durante la mañana. Venezuela venció por 1-0 a Uruguay, dejando a las caribeñas cerca de la clasificación y a las charrúas totalmente eliminadas. Solo quedaba el duelo de Chile para cerrar la primera ronda, que consta de solo cuatro participantes, sin embargo el pronóstico de tormenta impidió que se cumpliera el cronograma original.

Las chilenas ganaron sus dos primeros partidos. En el debut, superaron 3-1 a Uruguay. Luego, en su segundo duelo, fue un 3-0 sobre Venezuela. Con seis puntos y una diferencia de goles de +5, las pupilas de Lucho Mena necesitan un pequeño paso más para asegurar su presencia en la final por la presea dorada. Con un empate ante las paraguayas, asegurarían el primer lugar del único grupo de la competencia. La definición por el oro en los Odesur está programada para este miércoles 23.

El combinado femenino aspira a mejorar lo conseguido en Santiago 2014, cuando consiguió la medalla de plata. Si confirma su lugar en la final, a lo menos igualaría aquel resultado de hace 12 años.