Agustina Varas suma nuevo oro para Chile: logra increíble salto en esquí náutico y supera con largueza a Colombia

Una nueva medalla de oro. La 28ª para el Team Chile. La presea la sumó Agustina Varas en el salto femenino del esquí náutico. La joven de 23 años coronó su prueba con una impresionante ventaja sobre las competidoras colombianas, las cuales se llevaron la plata y el bronce.

Varas registró 42 metros en su prueba, superando por casi 9 metros a la cafetera Martina Piedrahita (33,3 metros) y por algunos metros más a la también caribeña Daniela Verswyvel (32,9).

La presea dorada viene a sellar una gran actuación de la deportista nacional, quien ya se había colgado una medalla de plata en la jornada de este sábado 19 de septiembre, pero en la categoría overall.

Con esto, el esquí ya lleva varias condecoraciones: Martín Labra sumó oro en overall y Dominga González obtuvo bronce en la misma disciplina.

¡SECAAA AGU! 🥇👏🎿💦



Agustina Varas dominó el salto y logró el cuarto oro 🥇 del esquí náutico y el Nº28 para el Team Chile 🇨🇱 en estos Juegos Suramericanos 🇦🇷.



Agustina logró un desplazamiento de 42 metros, aventajando al segundo lugar por nueve (!) metros.



Con este triunfo,… pic.twitter.com/yHZ6a8f26V — Team Chile (@TeamChile_COCH) September 20, 2026

El agua le entregó alegrías a Chile

En esta misma jornada, el Team Chile dominó la natación artística de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 por completo. El equipo mixto se quedó con la medalla de oro y cerró un fin de semana histórico, pues la delegación nacional ganó oro en todas las preseas de la disciplina.

El conjunto conformado por Nicolás Campos, Theodora Garrido, Trinidad García, Soledad García, Bárbara Copelli, Florencia Lazcano, Eva Rubio, Chloé Plaut, Adriana Cerda y Macarena Vial se coronó campeón y dejó segundo a los colombianos.

Un día antes, este sábado, las hermanas Soledad y Trinidad García ganaron la competencia de parejas, mientras que la dupla de Nicolás Campos y Theodora Garrido hizo lo propio y se impuso en el dueto mixto.

En la competencia ecuestre hubo otro oro: El equitador Mateo Garín, acompañado de Dakota, conquistó la competencia tras una gran actuación en salto.