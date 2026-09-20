La Roja Sub 20 va por una medalla: supera a Colombia y clasifica a las semifinales de los Juegos Suramericanos

La Roja Sub 20 va por una medalla en los Juegos Suramericanos. El equipo dirigido por Sebastián Miranda superó a Colombia en un partidazo en Rosario, por 3-2, y se metió en las semifinales de los Odesur.

La selección nacional saltó a la cancha del Marcelo Bielsa tras dos presentaciones dispares. Tras la contundente victoria sobre Panamá llegaron las dudas a raíz del tropiezo con Perú. En un apretado grupo, con las cuatro selecciones con tres unidades, Chile salió a buscar su clasificación entre los cuatro mejores del torneo.

A la Roja le servía un empate, independiente de lo que ocurriese en el otro encuentro, ya que al tener igualdad en puntaje (3) y diferencia de gol (+1), el siguiente criterio a definir era la cantidad de goles anotados (4 contra 2).

En tanto, Miranda movió la pizarra y realizó una serie de modificaciones luego del tropiezo ante Perú. El técnico dio un remezón y cambió a línea de tres. Movillo pasó a ser stopper y Poblete ingresó como carrilero. Zenteno se sumó al medio campo con Sandoval, mientras que Rocha y Muñoz ingresaron en ataque. Afuera también quedaron Orellana, Mundaca, Cuevas y Soto.

Los cambios rápidamente dieron resultado y la Roja rompió el cero a los 6′. Jiménez, que fue factor como carrilero por la derecha, sacó un gran centro para un potente testarazo del Joaquín Muñoz, de 17 años.

Por una parte, desde lo fáctico, se le puso cuesta arriba a Colombia, que pasó a necesitar dos goles. No obstante, desde el juego también. La Roja fue creciendo ante la urgencia cafetalera, que fue dejando espacios.

Chile mostró un buen juego colectivo de un equipo al que no le quemó la pelota. No obstante, un par de desconcentraciones en la salida propiciaron amenazas colombianas. Ahí surgió la figura del portero Vicente Villegas.

En el 17′, el técnico cafetero César Torres realizó una sustitución. Y si bien habían estado equiparando las acciones, el cambio fue un reflejo de lo que se veía en cancha y la desesperación por la necesidad de remontar para clasificar.

Sin embargo, todo eso se diluyó con un verdadero golazo de Muñoz (22′). Al futbolista de O’Higgins le llegó la pelota tras error en la salida y remató de primera desde la mitad de la cancha. Zapatazo que encontró al portero colombiano adelantado y doblete.

Triunfo y clasificación

El trámite continuó similar, pero con una ventaja clara de cara al descanso. Eso sí, en el complemento cambiaría. Colombia creció, tanto por mérito propio como por la permisividad chilena.

Luego de un par de aproximaciones, Alam García (55′) descontó tras un par de rebotes en el área chilena. En tanto, el portero Villegas se agrandó para evitar un empate en un resultado que comenzaba a ser injusto.

Miguel Marulanda (69′) arremetió solo en el área y anotó de cabeza para igualar las acciones. Un resultado más acorde a lo visto, principalmente en el segundo tiempo, pero que todavía clasificaba a Chile.

La Roja comenzó a atravesar un complejo momento. Lo empezó a pasar realmente mal. Sin embargo, en ese contexto vino el tanto de la tranquilidad. Gran lectura de Sandoval, que robó alto y le dejó la pelota a Rocha (75′) en el borde del área. Este anotó y desató la algarabía en el plantel nacional.

La selección Sub 20 mostró un gran primer tiempo, pero también supo competir en los momentos de aprietos. Finalmente, el equipo de Miranda sostuvo el resultado y abrochó la clasificación.

Se suspende el duelo de la Roja femenina

Por su parte, la selección chilena femenina Sub 20 se quedó sin acción. Su último partido de la fase inicial fue suspendido por factores meteorológicos. “Debido a la Alerta Naranja por tormentas en Santa Fe, la organización del torneo reprogramó el compromiso de la Roja Femenina Sub 20 ante Paraguay”, informó la Federación de Fútbol de Chile.

En definitiva, será este lunes a las 10.00 horas el compromiso de la selección juvenil ante la Albirroja, en la cancha de la Asociación Rosarina de Fútbol, donde se desarrolla el torneo de las damas.

Sí se alcanzó a jugar el primer partido de la jornada, durante la mañana. Venezuela venció por 1-0 a Uruguay, dejando a las caribeñas cerca de la clasificación y a las charrúas totalmente eliminadas.

Las chilenas ganaron sus dos primeros partidos. En el debut, superaron 3-1 a Uruguay. Luego, en su segundo duelo, fue un 3-0 sobre Venezuela. Con seis puntos y una diferencia de goles de +5, las pupilas de Lucho Mena necesitan un pequeño paso más para asegurar su presencia en la final por la presea dorada. Con un empate ante las paraguayas, asegurarían el primer lugar del único grupo de la competencia. La definición por el oro en los Odesur está programada para este miércoles 23.