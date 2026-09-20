Encuentran a adulto mayor fallecido en vía pública de Pitrufquén: sufrió un paro cardiaco

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó el hallazgo de un adulto mayor de 71 años fallecido este domingo a las afueras de su domicilio ubicado en el sector Alto Mirador, en la comuna de Pitrufquén, Región de La Araucanía.

En concreto, la Brigada de Homicidios (BH) de Temuco acudió al domicilio, por instrucción del Ministerio Público, para investigar y realizar las primeras diligencias investigativas.

El subjefe de la BH, Ángel Sandoval, precisó que “detectives se encuentran realizando diligencias investigativas para reunir la mayor cantidad de evidencia de interés criminalístico en el sitio de suceso y así establecer la dinámica de los hechos”.

Tras las primeras pericias, las autoridades trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el Servicio Médico Legal (SML) de Temuco para la autopsia correspondiente, donde se determinó que falleció debido a un ataque cardíaco.

La BH y el Laboratorio de Criminalística determinaron que, tras sufrir el episodio cardíaco, el hombre cayó al suelo, donde estuvo varias horas hasta la llegada de su hijo menor.

En ese contexto, las lesiones de gravedad que presentaba su cuerpo habrían sido provocadas posteriormente por animales que deambulaban por el sector.

A modo de antecedente, la víctima habría convivido con dos de sus hijos durante la tarde del viernes 18 de septiembre al exterior del inmueble, quienes posteriormente se retiraron del lugar.

De esta forma, se descartó la intervención de terceras personas y, por consiguiente, el delito de homicidio.

El caso constituye la segunda muerte registrada en la comuna durante este fin de semana. El pasado sábado una mujer de 91 años fue encontrada sin vida en Pitrufquén, luego de que un familiar directo concurriera a visitarla y constatara su fallecimiento.