Las intensas lluvias que afectaron a Concepción entre la tarde y noche del sábado 19 y la madrugada de este domingo 20 dejaron anegamientos en distintos sectores de la comuna, en una jornada en que también se vieron afectadas distintas ramadas de Fiestas Patrias.

El encargado de Emergencia de la Municipalidad de Concepción, Francisco Durán, informó que durante ese periodo cayeron alrededor de 50 milímetros de lluvia, superando lo que se esperaba en los pronósticos.

“Entre la tarde y noche de ayer sábado 19 y la madrugada de hoy domingo 20 cayeron alrededor de 50 mm de lluvia, superando ampliamente lo previsto en los pronósticos”, señaló.

Durán precisó que las precipitaciones se concentraron principalmente entre las 22.00 y las 02.00 horas, generando anegamientos en distintos puntos de la comuna.

Temporal deja 105 viviendas afectadas en Concepción tras cerca de 50 mm de lluvia. En la imagen, Villa San Valentín, Concepción.

Entre los sectores afectados mencionó Angol Bajo, Temístocles Rojas, Juan Riquelme, Chaimávida, Villa Universitaria y Palomares.

También se registraron cruces y pasos a nivel inundados, además de rutas troncales anegadas, entre ellas la Ruta 150 y la Ruta 146 hacia Cabrero, donde se produjo un colapso de agua que fue reportado a Vialidad.

105 viviendas afectadas

De acuerdo con el balance preliminar entregado, se contabilizan 105 casas afectadas.

El detalle considera 34 viviendas en Palomares, 24 en Angol Bajo, 10 en Juan Riquelme, 10 en Chaimávida y 10 en Villa Universitaria. Además, se informaron 17 puntos ubicados en distintos lugares de la comuna.

Temporal deja 105 viviendas afectadas en Concepción tras cerca de 50 mm de lluvia. Exteriores del estadio Éster Roa, Concepción.

Los equipos municipales trabajaron durante la madrugada y continúan desplegados en terreno, monitoreando la evolución del sistema frontal y apoyando a vecinos de los sectores más comprometidos.

Durante la mañana, las condiciones de drenaje habían mejorado y se registraba un descenso sostenido de los niveles de agua.

“La mayoría de los puntos afectados ya se encuentran sin anegamiento, sin embargo los equipos se mantienen alertas”, indicó Durán.

Más de 2 mil clientes sin suministro en Concepción

Según la información de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) correspondiente a las 10.00 horas de este domingo, un 99,4% de los clientes de la Región del Biobío mantenía servicio eléctrico normal.

Temporal deja 105 viviendas afectadas en Concepción tras cerca de 50 mm de lluvia. Imagen referencial.

En Concepción se registraban 2.129 clientes sin suministro. La plataforma también mostraba, entre otros, 378 en Tucapel, 303 en Santa Bárbara, 234 en Cabrero, 211 en Lebu, 197 en Tomé y 169 en Penco.

Alerta por viento en Biobío

La Dirección Meteorológica de Chile mantiene una alerta meteorológica por viento moderado a fuerte, asociada a un sistema frontal, desde la noche del sábado 19 hasta la noche de este domingo 20.

En Biobío, la alerta comprende el litoral, Cordillera de la Costa, valle, precordillera y cordillera.

Para este domingo, la información entregada contempla valores de 40 a 60 Km/h con rachas de 80 Km/h en el litoral, y de 25 a 40 Km/h con rachas de 70 Km/h en la Cordillera de la Costa, valle y precordillera.