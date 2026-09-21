Niemann profundiza la incertidumbre sobre el futuro del LIV Golf: “Ojalá pudiera decir algo, pero no tengo ni idea”

A principios de septiembre el LIV Golf se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos tras la salida de su principal socio, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita (PIF), un paso necesario para iniciar una era 2.0 e intentar responder a sus numerosos compromisos financieros con sus acreedores, entre ellos el propio Joaquín Niemann, quien se sumó al circuito en agosto de 2022, a cambio de US$ 75 millones libres de impuestos.

El talagantino firmó un contrato por cinco años, por lo que le queda uno por delante, y ha sido el mayor ganador del circuito con nueve títulos. Sin embargo, el chileno no pudo aclarar qué se viene para la competencia en el futuro.

Después de su participación en el BMW PGA Championship este fin de semana, se le consultó sobre aquello, pero sus palabras solo aumentaron la incertidumbre.

El medio Flushing It Golf le consultó sobre la videollamada que tuvieron algunos jugadores con el director ejecutivo Scott O’Neil hace algunos días.

“No, no estuve... él hace estas llamadas todas las semanas, pero yo he estado jugando torneos últimamente. Simplemente no quiero distraerme con otros asuntos. Así que probablemente me pondré en contacto más adelante”, señaló el chileno.

Luego se le preguntó si se había comprometido ya para ser parte del LIV Golf 2.0, respondiendo que “no, nada todavía”.

Una nueva propuesta

Según indica en España Mundo Deportivo, después de que el LIV Golf se quedara sin el respaldo del Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita, han surgido informes que hablan de que la liga ha propuesto un calendario con 10 eventos para la temporada 2027.

Según estos datos, cinco de los torneos contarían con una bolsa de premios de 9,5 millones de dólares y los otros cinco, con una de 5,5 millones.

Sobre esto, Niemann expresó que no conoce los detalles de lo que se está preparando para 2027. “No tengo ni idea. Ojalá pudiera decir algo, pero no tengo ni idea”.

Por último, aclaró su estatus en el circuito del DP World Tour. “Estoy suspendido porque el año pasado no jugué el mínimo de torneos requerido. Por lo tanto, no puedo ser miembro afiliado (en 2026); eso será para el año siguiente, a menos que gane un torneo”.

Sobre sus próximos pasos indicó que “voy a tomarme un tiempo de descanso en Chile, trabajar un poco en mi juego, pasar tiempo con la familia y prepararme para la nueva temporada”.