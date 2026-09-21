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    El revival de Claudio Orrego: apuesta a internacionalizar agenda y una “mini cancillería” en el gobierno regional

    Luego de ser liberado de culpa en el marco del caso convenios, el gobernador de la Región Metropolitana busca proyectarse en el plano internacional a través de la creación de un consejo especializado, y también de giras hacia el extranjero. Por estos días, al igual que el Presidente José Antonio Kast, anda en Nueva York.

    Por 
    Luciano Jiménez
    Claudio Orrego y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

    Hasta Nueva York, Estados Unidos, viajó el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, en medio de un despliegue internacional durante los últimos días. Y es que su apuesta en relaciones exteriores es una especie de revival para la autoridad, luego de haber sido librado de culpa por las acusaciones que dirigentes de derecha le hicieron por supuestas faltas a la probidad. Las denuncias fueron desestimadas por entidades como el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y el Ministerio Público.

    Pero su gira hacia la ciudad estadounidense para participar de la Semana del Clima no es el único hito en materia internacional, pues además el exalcalde de Peñalolén lanzó hace pocos días un “Consejo Asesor de Asuntos Internacionales”, el cual está integrado por referentes y exautoridades como el exsenador Ignacio Walker, la exsubsecretaria Gloria de la Fuente, el exsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, el excanciller Alfredo Moreno o la académica Paulina Astroza, entre otros.

    El consejo asesor internacional de Claudio Orrego integrado por Ignacio Walker, Gloria de la Fuente, José Miguel Insulza, Alfredo Moreno y Paulina Astroza, entre otros.

    La apuesta de Orrego en materia internacional tiene que ver con comenzar a ejecutar planes piloto en su región aprendiendo de la experiencia de fuera, asesorarse en materia de estudios que son poco viables en Chile, y un tercer punto más político, pues se apuesta a validar y fortalecer el rol del gore para instalar la conversación de un necesario aumento de competencias.

    Para armar toda la apuesta internacional Orrego se ha asesorado con un nuevo refuerzo: su jefe de la unidad de asuntos internacionales, Ignacio Bugueño, quien arribó al gore en mayo luego de años de colaborar como jefe de gabinete del senador Luciano Cruz-Coke (Evópoli).

    El jefe de asuntos internacionales del Gore, Ignacio Bugueño.

    Parte de las labores que tendrá el consejo asesor tiene como funciones asesorar y aportar un diagnóstico sobre estas materias, lo que además incluye un conjunto de propuestas. La idea es que el consejo sirva como colaboración entre el mundo público y la academia, la sociedad civil y el sector privado. Parte de las estrategias del consejo son un posicionamiento multilateral del gore, además de la atracción de inversión extranjera. El consejo sesionará dos veces al año.

    Periplo por NY

    Durante su gira por Nueva York el gobernador Orrego -hasta el minuto- no tiene contemplado una reunión con el Presidente José Antonio Kast, pese a que este último también se encuentra allí para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ya ambos se habían reunido en un encuentro que generó tensión en el Partido Republicano, justamente la colectividad que acusó a Orrego en sede electoral.

    10/09/2026 - CLAUDIO ORREGO. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Orrego ya pudo coincidir con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y además ha tenido una recargada agenda, la que incluye por ejemplo juntarse con Bloomberg Philantropies y algunas organizaciones para de esta forma comenzar a tender puentes internacionales y no depender tanto del gobierno central en la búsqueda de financiamiento. También en Nueva York está participando como observador del Urban 20 (una cumbre de ciudades del grupo G20). Ahí también participaron de una mesa de diálogo con los alcaldes de Roma, Chicago, París, Toronto, entre otras. Este lunes también participará de un seminario organizado por el Foro Económico Mundial.

    Con todo, esto es parte de un trabajo que Orrego viene desarrollando hace algún tiempo. D ehecho, su asesor -Bugueño- también ha desarrollado contactos con embajadas de distinta índole.

    Luego de haber sido liberado de las acusaciones Orrego ha tenido un mayor despliegue político. Y durante el último tiempo en entrevista con La Tercera además aprovechó de criticar a los republicanos que lo acusaron.

    Más sobre:Claudio OrregoOrregoGobernador Regional MetropolitanoGores

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