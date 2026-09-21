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    Culto

    Inti-Illimani Histórico llegó hasta el antiguo muro de Berlín junto a un artista chileno

    En medio de su gira por Europa, el grupo ícono del cancionero popular chileno Inti-Illimani Histórico llegó hasta Berlín para ser testigo del homenaje que el artista chileno Newen Vilú realizó en uno de los vestigios del histórico Muro de Berlín, símbolo de la división que durante décadas marcó a Europa.

    Por 
    Equipo de Culto

    En medio de su gira por Europa, Inti-Illimani Histórico llegó hasta Berlín para ser testigo de un particular homenaje realizado por el artista chileno Newen Vilú en uno de los vestigios del histórico Muro de Berlín, símbolo de la división que durante décadas marcó al continente. La obra se encuentra en Mauerpark, conocido como el Parque del Muro, un espacio que tras la caída de esta emblemática construcción se transformó en uno de los lugares de encuentro y esparcimiento más reconocidos de la capital alemana, además de convertirse en un punto de expresión artística que reúne murales de creadores provenientes de distintas partes del mundo.

    La presencia de Inti-Illimani Histórico en este lugar adquiere un significado especial por la estrecha relación que la agrupación ha mantenido con Europa a lo largo de su trayectoria. Desde sus primeros años, su música ha cruzado fronteras y generaciones, convirtiéndose en una de las expresiones más reconocibles de la música popular chilena y latinoamericana. Actualmente, el grupo se encuentra recorriendo el continente con su “Histórico Tour Europa 2026”, que durante septiembre contempla presentaciones en ciudades como Roma, Stuttgart, Ginebra, Berna, Londres, Berlín y Estocolmo, entre otras.=

    La gira es producida por Macondo Konzerte, productora con una extensa trayectoria en Chile y Europa, dedicada a la difusión de la música y la cultura latinoamericana. Con décadas de experiencia en la realización de conciertos y giras internacionales, la productora ha sido parte de la historia de la música chilena en Europa, acompañando la presentación de destacados artistas y agrupaciones nacionales ante públicos de distintas ciudades del continente.

    Con seis décadas de trayectoria en el horizonte, Inti-Illimani Histórico continúa llevando su repertorio a escenarios internacionales, conectando su legado musical con nuevas generaciones y públicos de distintos países. La gira europea forma parte de las actividades que marcarán el camino hacia la celebración de los 60 años de historia de la agrupación, hito que tendrá nuevas instancias durante 2026 y 2027.

    En Chile, las celebraciones continuarán el próximo 26 de diciembre en el Teatro Municipal de Viña del Mar (entradas disponibles en Puntoticket) y el 27 de diciembre con un concierto de gala en el Teatro Municipal de Santiago (entradas en Passline), donde Inti-Illimani Histórico compartirá escenario con la destacada cantante peruana Eva Ayllón y el Cuarteto Austral, en una presentación que reunirá distintas generaciones y tradiciones de la música latinoamericana.

    Más sobre:Inti-Illimani HistóricoMuro de BerlínMúsicaMúsica Culto

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