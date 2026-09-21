Una nueva etapa para la línea blanca: tecnología que entiende cómo vivimos

Durante años, hablar de innovación en electrodomésticos significaba hablar de nuevas funciones, mayor capacidad o mejores especificaciones. La verdadera transformación, sin embargo, no consiste únicamente en que los equipos hagan más cosas, sino en que sean capaces de comprender mejor cómo vivimos. Y algo importante: ya no es una promesa de futuro. En la región, la adopción del hogar conectado está ocurriendo ahora, con números que lo respaldan.

Según datos de Samsung para América Latina, la penetración de SmartThings en nuestros electrodomésticos alcanzó el 46% durante 2026, lo que representa un crecimiento de más de 14 puntos porcentuales desde 2024. Es decir, cada vez más hogares están usando la conectividad como parte de su vida cotidiana, no como una función de demostración.

Esta tendencia global se hizo evidente también en la conferencia The First Look de CES 2026, donde Samsung presentó una visión de Inteligencia Artificial orientada a anticiparse a las necesidades de las personas, en lugar de limitarse a responder instrucciones.

Ese fue uno de los ejes que abordamos en The Brief Latam México 2026: la IA está transformando la relación de las personas con sus electrodomésticos, ayudándolos a pasar de ser herramientas pasivas a soluciones que se adaptan a rutinas, necesidades y hábitos específicos.

El futuro de la línea blanca no está en sumar tecnología por sumarla, sino en hacer que esa tecnología tenga sentido en el día a día.

Uno de los ámbitos donde esto se expresa con mayor claridad es el ahorro de energía. La eficiencia energética dejó de ser un beneficio secundario para convertirse en un criterio central de compra. Un ejemplo concreto es el nuevo Bespoke AI Refrigerador French Door con AutoView, recientemente presentado en la región. Su propuesta parte de una idea sencilla: facilitar una de las acciones más cotidianas, como saber qué alimentos hay dentro del refrigerador. A través de AutoView, una puerta transparente que se ilumina al detectar la cercanía del usuario, se puede ver el interior sin abrirla. Eso no solo hace la experiencia más cómoda, sino que reduce aperturas innecesarias.

Pero el impacto va más allá. Gracias a la IA y al AI Energy Mode, este refrigerador puede reducir el consumo de energía hasta en un 15%, dependiendo de las condiciones de uso. Y no es un caso aislado. Durante IFA 2026, Samsung Connect mostró cómo la Inteligencia Artificial aplicada a las lavadoras puede lograr reducciones de hasta 70% en el consumo de energía. Con SmartThings, además, los usuarios pueden visualizar mes a mes, en pesos, cuánto están ahorrando por el uso de sus dispositivos conectados. Eso transforma el ahorro energético en algo medible, concreto y verificable.

La conectividad también está cambiando la forma en que entendemos el ciclo de vida de un electrodoméstico. Durante años, las actualizaciones de software fueron una ventaja del mundo móvil. Hoy, esa lógica llegó a la línea blanca. Samsung comenzó a mejorar de forma remota el rendimiento de refrigeradores y equipos de lavandería mediante actualizaciones con IA, lo que revaloriza los productos con el paso del tiempo y redefine el concepto de obsolescencia. El valor de un electrodoméstico ya no se mide únicamente por su hardware, sino por su capacidad de hacerse mejor con las actualizaciones.

La innovación también está transformando el diseño. La cocina dejó hace tiempo de ser solo un espacio funcional para convertirse en un lugar de encuentro y expresión personal. Por eso, los electrodomésticos deben responder tanto al desempeño como a la estética de los espacios que habitamos. El equilibrio entre forma y función es parte fundamental de esta nueva etapa.

Mirando hacia adelante, veremos electrodomésticos más personalizados, conectados y capaces de anticiparse a determinadas necesidades. Sin embargo, el éxito de esta transformación no dependerá de cuánta IA incorporemos a cada producto, sino de nuestra capacidad para utilizarla de manera útil, intuitiva y relevante. La tecnología del futuro será menos visible, pero estará más presente: esa que ayuda a organizar una rutina, optimizar un equipo, gestionar el consumo energético o simplemente hacer más simple la vida en el hogar.

Estamos avanzando hacia una nueva generación de electrodomésticos. Equipos que ya no solo ocupan un espacio en casa, sino que comienzan a entender el papel que cumplen en ella.