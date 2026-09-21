“No le funcionaron los cambios”: en España apuntan a las modificaciones de Manuel Pellegrini tras el empate del Betis

El Real Betis de Manuel Pellegrini perdió la chance de transformarse en el escolta exclusivo del Barcelona tras igualar 1-1 contra Deportivo de La Coruña por la séptima fecha de la competencia hispana.

A pesar de que los verdiblancos supieron irse al descanso con la ventaja en el marcador, en la segunda mitad los anfitriones fueron con todo por el empate y encontraron el premio en el minuto 87.

Esto significó que los medios españoles hicieran hincapié en las modificaciones que implementó Manuel Pellegrini para este partido, a pesar de que en los próximos días habrá una pausa por una nueva fecha FIFA.

“El Betis acariciaba en Riazor un valioso triunfo que a los puntos, haciendo un símil con el boxeo, apuntaba más a un empate en un partido en el que fue claramente superior en el primer tiempo, pero que en la segunda parte fue dando pasos atrás hasta encerrarse frente a un rival volcado”, señala de entrada Diario de Sevilla.

“Cierto es, como dice Manuel Pellegrini, que el rival también juega y tiene sus méritos, pero esta vez fueron los cambios los que, de alguna manera, hicieron que el equipo verdiblanco reculara demasiado”, continuaron.

“Perdió el control y el equilibrio al final, con Facundo Bernal dando pasos atrás y Abde con ninguna capacidad física ya de ayudar”, expusieron.

Estadio Deportivo, por su parte, lo calificó con un 5 de un máximo de 10. “Pese a la inminencia del parón internacional de tres semanas, el chileno realizó seis cambios en su alineación respecto a la que dispuso el jueves frente al Getafe, con premio a la irrupción de Deossa y descanso para Isco. Tener lo que tiene en el banquillo le permitió corregir cosas importantes en la reanudación con el costasoleño, aunque por lo general no le funcionaron los cambios”, resumieron.

El desmarque, en tanto, compartió que “el Real Betis malgastó la ventaja inicial y desperdició una oportunidad de oro para asaltar la segunda plaza tras la derrota del Real Madrid. Una nefasta segunda parte, sin control ni equilibrio, permitió al Deportivo de La Coruña igualar las fuerzas y encontrar el más que merecido premio en las postrimerías de partido”.

“Un punto que deja con mal sabor de boca pero que hizo justicia al mal encuentro de los verdiblancos”, agregaron.

El análisis de Pellegrini

En conferencia de prensa, Manuel Pellegrini se refirió al empate, destacando que hubo un tiempo para cada equipo.

“Fue un partido de dos partes, la primera fue completamente nuestra, entramos bien, tuvimos llegada y no nos llegaron a portería. En la segunda perdimos el control, ellos jugaban en casa, siempre juegan dos equipos, también tiene mérito lo que hace el otro. Ellos agarraron bien el balón, nosotros tuvimos contras pero en general creo que fue un partido para cada uno”, comenzó señalando.

El Ingeniero consideró que la igualdad fue el resultado más justo: “Perdimos el control del balón en el segundo tiempo, lo tenían ellos, quisimos a través de Isco o Ceballos tener más posición para cortar las contras, tener el balón, pero estaban embalados. Un empate de visita no se recibe malo, nos hubiera gustado los tres puntos, pero el partido fue parejo. Me parece lo justo de acuerdo a lo que vimos en los noventa minutos”.