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    El calvario de Darío Osorio en Europa: pasó de ser figura en el fútbol danés a ser suplente en la Premier League

    El formado en la U no convenció al técnico del Crystal Palace, Pierre Sage, y ya no se mueve de la banca de suplentes. En tanto, su nombre aún es recordado con cariño en el Midtjylland.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Osorio no suma titularidades en las últimas semanas. Foto: @cpfc

    Era figura indiscutida en Dinamarca. Y se transformó en uno de los traspasos más caros que ha realizado el Midtjylland en su historia. Pero el cuento de hadas de Darío Osorio se estrelló con la realidad del fútbol inglés.

    Pese a que fue elogiado en un principio por el técnico de los Whites, Pierre Sage, y fue titular en la Copa de la Liga de Inglaterra, poco a poco, el formado en la U fue perdiendo protagonismo y hoy no logra traspasar la barrera del banco de suplentes.

    De hecho, los números del oriundo de Hijuelas en la Premier League son catastróficos: ante Fulham ingresó en el minuto 89, para el partido contra el Ipswich Town de Marcelino Núñez no fue convocado y en la igualdad sin goles ante el Leeds, de este domingo 20 de septiembre, fue reserva. Lo mismo, le pasó en la Europa Legue, cuando su escuadra enfrentó al Lech Poznan.

    En total, de los cinco partidos en los que pudo defender la camiseta del cuadro británico, sólo se hizo presente en dos y solo suma 60 minutos de juego. Y aunque la temporada recién comienza, Sage se encuentra conforme con sus elegidos.

    “Prefiero tener la pelota, y creo que es la mejor manera de defender... Mejoramos eso la semana pasada. Lo demostramos en nuestro partido del jueves y de hoy también. Y le dimos menos espacio, menos tiempo al oponente”, aseguró tal la igualdad ante la otrora oncena de Marcelo Bielsa.

    Aún lo extrañan en el Midtjylland

    Mientras, Darío Osorio sufre con la suplencia en la Premier League, la Superliga danesa aún no supera su partida. En entrevista con el portal Sport Witness, el director deportivo del Midtjylland, Kristian Kjaer, recordó el paso del chileno por su club.

    “Le hicimos un seguimiento a través de datos antes de ficharlo en 2023. Sabíamos del enorme talento que tenía, pero para llegar al siguiente nivel necesitaba adaptarse a una liga más táctica, intensa y agresiva, ajustándose especialmente a las exigencias defensivas”, rememoró el directivo de los Lobos.

    Luego detalló el trabajo que se hizo con el integrante de la Roja. “Estaba el hecho de vivir y jugar al fútbol en una liga profesional más organizada que la chilena, con especial atención a la nutrición, el comportamiento fuera del campo y a ser un atleta de élite también fuera de él”, sostuvo.

    Y concluyó que “Darío se fue de su casa a los 11 años y eso lo volvió un niño introvertido, pero hoy ya no lo es tanto. Lo veo como un profesional de primer nivel, totalmente centrado, consistente, sereno y con los pies en la tierra”.

    Más sobre:Darío OsorioCrystal PalacePremier LeagueFútbol InglésMidtjyllandFútbol

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