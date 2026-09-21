A Pedro Martínez le correspondió cerrar la serie de Copa Davis entre Chile y España. Junto a su compatriota Jaume Munar, los hispanos despacharon a la pareja nacional, compuesta por Alejandro Tabilo y Tomás Barrios.

No fue un trámite demasiado costoso. De hecho, necesitaron dos mangas para cerrar el duelo. La primera se la llevaron por un expresivo 6-0. La segunda terminó 6-3. Los ibéricos se aseguraron el cupo en el Final 8, que se disputará en Bologna. La escuadra de Nicolás Massú, en tanto, tendrá que volver a disputar las Qualifiers.

No solo amargó a Massú en la Copa Davis: la historia detrás del tenista español que adoptó un perro chileno

Martínez celebró la victoria de una manera bastante peculiar: se la dedicó a Scooby, su perro. Sin embargo, bastó escuchar un par de frases para entender la justificación. Y, sobre todo, para valorar la estrecha relación que mantiene con su mascota y, a través suyo, con Chile.

La historia se remonta a 2019. Por esa época, el oriundo de Alzira, quien hoy ocupa el puesto 132º en el ranking de singles y el 423º en el de dobles, llegó al país a disputar un Challenger, en el que buscaría las unidades que le permitieran dar un salto en la clasificación.

Martínez y Munar posan después de la victoria (Foto: Photosport)

Fue en ese contexto en que se cruzó con un perro callejero, al que bautizó con el nombre inspirado en el gracioso personaje de la serie Scooby-Doo. La cercanía fue tal que terminó adoptándolo, realizando los trámites de rigor y llevándoselo a España.

Un amuleto

Tres años después, en 2022, Martínez logró su primer título ATP. Como si se tratara de un designio, lo levantó en Santiago, la tierra de su querida mascota, ya habituada como uno de los siete miembros de su camada. En ese torneo, despachó a su actual compañero Munar, a Yannick Hanfmann y al chileno Tabilo.

En esa oportunidad, aludió a la particular relación entre ambos. “¡Tenemos siete perros! Adopté uno aquí en Santiago en 2019, cuando vine a un Challenger. Encontré un cachorro en la carretera, estaba buscando comida en la basura y me lo llevé a casa. Está en España ahora, se llama Scooby", reveló en una entrevista al sitio del ATP Tour.

En el mismo registro, agradecía los respaldos fundamentales que explicaban su éxito. “Por supuesto mis padres, me apoyaron cuando era niño. Mi abuelo, toda mi familia ha estado detrás de mí cuando los he necesitado. Mi novia, con la que llevo cuatro años y medio. Ella viene conmigo a todos lados que voy. Nos mudamos de una casa a otra, y siempre está a mi lado y es un gran apoyo para mí”, decía.

Y también se reconocía como un hincha del fútbol, por una íntima motivación. “Soy aficionado al Real Madrid porque mi abuelo, que murió hace unos años, también lo era. Los sigo cada semana cuando juegan la Liga y juego una Liga Fantástica con mis amigos, así que sigo mucho el fútbol”, manifestaba.