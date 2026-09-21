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    La semaglutida de Ozempic logró reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio

    Un análisis de historiales médicos en Reino Unido encontró una asociación entre el uso de medicamentos GLP-1 y una menor frecuencia de crisis respiratorias.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    La semaglutida de Ozempic logró reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio

    La semaglutida, uno de los principios activos utilizados en medicamentos para la diabetes tipo 2 y la pérdida de peso, podría tener un efecto adicional en la salud respiratoria.

    Un nuevo estudio presentado en el Congreso de la Sociedad Respiratoria Europea (ERS), en Barcelona, encontró que su uso se asoció con una reducción de casi 40% en los ataques de asma.

    La investigación fue dirigida por la profesora Chloe Bloom, profesora clínica asociada de epidemiología respiratoria del Instituto Nacional del Corazón y los Pulmones del Imperial College de Londres, y presentada por la doctora Bohee Lee.

    La semaglutida de Ozempic logró reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio Tendencias / La Tercera

    ¿Cómo fue el estudio?

    Los investigadores analizaron historiales médicos electrónicos del Reino Unido para estudiar qué ocurría con personas que padecían asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y comenzaban a utilizar agonistas del receptor GLP-1, componente de medicamentos como Ozempic o Wegovy.

    Para realizar la investigación llevaron a cabo cuatro estudios paralelos.

    En cada uno participaron entre 20.000 y 22.000 personas que habían comenzado un tratamiento con un medicamento GLP-1 o con otro tipo de fármaco utilizado para la diabetes, conocido como sulfonilurea.

    Los resultados mostraron que las personas con enfermedades de las vías respiratorias que recibieron terapias GLP-1 presentaron menos ataques de asma y exacerbaciones de la EPOC que pacientes similares tratados con otros medicamentos para la diabetes.

    “Los agonistas del receptor GLP-1 se utilizan ampliamente para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad. Investigaciones previas sugieren que pueden tener efectos antiinflamatorios y mejorar los resultados relacionados con los pulmones”, explicó Bloom.

    La semaglutida de Ozempic logró reducir hasta un 40% los ataques de asma, según un estudio

    La semaglutida mostró el efecto más fuerte

    Entre los distintos medicamentos GLP-1 analizados, la semaglutida fue la que mostró una asociación más marcada, especialmente entre quienes tenían asma.

    “El efecto fue más pronunciado con semaglutida, especialmente en personas con asma, donde el uso de semaglutida parece estar asociado con una reducción de casi el 40 % en los ataques de asma”, señaló Bloom.

    En el caso de la EPOC, la investigadora indicó que la semaglutida también se relacionó con una reducción de 20% en las exacerbaciones.

    Los resultados podrían indicar un posible beneficio adicional para personas que ya tienen indicación de recibir medicamentos GLP-1 debido a obesidad o diabetes tipo 2.

    Sin embargo, los investigadores advierten que el estudio no permite establecer que la semaglutida sea un tratamiento para el asma.

    “Los resultados de este estudio son alentadores, pero no deberían modificar por sí solos las decisiones de tratamiento”, enfatizó Bloom.

    Las personas con asma o EPOC no deberían comenzar a tomar agonistas del receptor de GLP-1 específicamente para su afección pulmonar fuera de las pautas de prescripción actuales”, agregó.

    Lee también:

    Más sobre:AsmaSemaglutidaOzempicWegovyEPOCEnfermedad respiratoriaSaludBienestarCienciaEstudioInvestigaciónDiabetesTendenciasLa Tercera

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