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    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

    Se trata de un frente de mal tiempo que se desarrollará desde la mañana del miércoles.

    Por 
    Sebastián Yeza
    Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó precipitaciones para cuatro regiones ubicadas en la zona centro-sur del país.

    Se trata de un aviso meteorológico de precipitaciones normales a moderadas con isoterma cero alta, asociada a un sistema frontal, a desarrollarse entre la mañana del miércoles 23 y la mañana del jueves 24 de septiembre.

    En concreto, las precipitaciones se concentrarán en grandes tramos de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    Pronóstico de lluvias en cada zona

    Región del Biobío:

    Litoral: 30-40 mm

    Cordillera de la Costa: 40-50 mm

    Valle: 25-35 mm

    Precordillera: 30-40 mm

    Cordillera: 40-50 mm

    Isoterma Cero: 3.100-2.600-2.900 mts

    Región de La Araucanía:

    Litoral: 50-70 mm

    Cordillera de la Costa: 50-75 mm

    Valle: 40-65 mm

    Precordillera: 40-75 mm

    Cordillera: 40-70 mm / 10-20 cm

    Isoterma Cero: 2.700-2.300 mts

    Región de Los Ríos:

    Litoral: 50-70 mm

    Cordillera de la Costa: 50-75 mm

    Valle: 40-65 mm

    Precordillera: 50-75 mm

    Cordillera: 50-70 mm

    Isoterma Cero: 2.500-2.100 mts

    Región de Los Lagos:

    Litoral: 40-60 mm

    Cordillera de la Costa: 60-80 mm

    Precordillera: 50-75 mm

    Cordillera: 40-70 mm

    Litoral Interior: 60-80 mm

    Cordillera Austral: 50-75 mm

    Isoterma Cero: 2.400-2.000 mts

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    Más sobre:Sistema frontalLluviasIsoterma cero altaIsoterma ceroBiobíoLa AraucaníaLos RíosLos Lagos

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