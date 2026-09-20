Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país
Se trata de un frente de mal tiempo que se desarrollará desde la mañana del miércoles.
La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó precipitaciones para cuatro regiones ubicadas en la zona centro-sur del país.
Se trata de un aviso meteorológico de precipitaciones normales a moderadas con isoterma cero alta, asociada a un sistema frontal, a desarrollarse entre la mañana del miércoles 23 y la mañana del jueves 24 de septiembre.
En concreto, las precipitaciones se concentrarán en grandes tramos de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Pronóstico de lluvias en cada zona
Región del Biobío:
Litoral: 30-40 mm
Cordillera de la Costa: 40-50 mm
Valle: 25-35 mm
Precordillera: 30-40 mm
Cordillera: 40-50 mm
Isoterma Cero: 3.100-2.600-2.900 mts
Región de La Araucanía:
Litoral: 50-70 mm
Cordillera de la Costa: 50-75 mm
Valle: 40-65 mm
Precordillera: 40-75 mm
Cordillera: 40-70 mm / 10-20 cm
Isoterma Cero: 2.700-2.300 mts
Región de Los Ríos:
Litoral: 50-70 mm
Cordillera de la Costa: 50-75 mm
Valle: 40-65 mm
Precordillera: 50-75 mm
Cordillera: 50-70 mm
Isoterma Cero: 2.500-2.100 mts
Región de Los Lagos:
Litoral: 40-60 mm
Cordillera de la Costa: 60-80 mm
Precordillera: 50-75 mm
Cordillera: 40-70 mm
Litoral Interior: 60-80 mm
Cordillera Austral: 50-75 mm
Isoterma Cero: 2.400-2.000 mts
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