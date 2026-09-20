Pronostican precipitaciones con isoterma cero alta para cuatro regiones de la zona centro-sur del país

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) pronosticó precipitaciones para cuatro regiones ubicadas en la zona centro-sur del país.

Se trata de un aviso meteorológico de precipitaciones normales a moderadas con isoterma cero alta, asociada a un sistema frontal, a desarrollarse entre la mañana del miércoles 23 y la mañana del jueves 24 de septiembre.

En concreto, las precipitaciones se concentrarán en grandes tramos de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Pronóstico de lluvias en cada zona

Región del Biobío:

Litoral: 30-40 mm

Cordillera de la Costa: 40-50 mm

Valle: 25-35 mm

Precordillera: 30-40 mm

Cordillera: 40-50 mm

Isoterma Cero: 3.100-2.600-2.900 mts

Región de La Araucanía:

Litoral: 50-70 mm

Cordillera de la Costa: 50-75 mm

Valle: 40-65 mm

Precordillera: 40-75 mm

Cordillera: 40-70 mm / 10-20 cm

Isoterma Cero: 2.700-2.300 mts

Región de Los Ríos:

Litoral: 50-70 mm

Cordillera de la Costa: 50-75 mm

Valle: 40-65 mm

Precordillera: 50-75 mm

Cordillera: 50-70 mm

Isoterma Cero: 2.500-2.100 mts

Región de Los Lagos:

Litoral: 40-60 mm

Cordillera de la Costa: 60-80 mm

Precordillera: 50-75 mm

Cordillera: 40-70 mm

Litoral Interior: 60-80 mm

Cordillera Austral: 50-75 mm

Isoterma Cero: 2.400-2.000 mts