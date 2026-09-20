Zelenski anuncia reunión con Trump en Nueva York y agradece nueva ley de sanciones contra Rusia e Irán

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció este domingo que concretará una reunión con su par estadounidense, Donald Trump, en Nueva York durante los próximos días y agradeció la promulgación de la Ley Lindsey O. Graham.

“Acabo de hablar con el presidente Trump. Fue una conversación importante y abordamos muchos temas. Acordamos reunirnos en Nueva York, y este encuentro podría cambiar muchas cosas. Hay un impulso diplomático”, expresó a través de X.

Se espera que cientos de líderes y diplomáticos del mundo arriben la próxima semana en Nueva York, Estados Unidos, para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), instancia que Zelenski aprovechará para reunirse con Trump.

En ese sentido, el mandatario ucraniano agradeció a Trump la visita de Steve Witkoff y Jared Kushner a Kyiv. “Revisamos en detalle los principales aspectos y ellos pudieron conocer de primera mano la situación en Ucrania. La vía hacia la paz es nuestra prioridad número uno”, afirmó.

Asimismo, Zelenski destacó el trabajo conjunto de ambas naciones. “Hay propuestas para avanzar en medidas de desescalada y abordar cuestiones fundamentales de seguridad: la seguridad energética, la seguridad alimentaria y la protección de la vida humana”, apuntó.

Ley Lindsey Graham

El jefe de Estado ucraniano agradeció de igual forma la promulgación de la ley impulsada por Lindsey Graham. “Todos coincidimos en que debe haber paz”, dijo.

En concreto, la Ley Lindsey Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026, promulgada el pasado viernes, corresponde a una norma de sanciones que busca a umentar la presión económica sobre Rusia por la guerra en Ucrania.

La norma apunta principalmente a los sectores energético y de defensa rusos, además de funcionarios, entidades financieras y la llamada “flota fantasma” de petroleros utilizada para eludir sanciones.

Adicionalmente, permite al presidente estadounidense imponer aranceles de hasta 100% a determinados países que sean grandes compradores de petróleo o gas ruso, con el objetivo de reducir los ingresos que Moscú obtiene de sus exportaciones energéticas y, por lo tanto, los ingresos que financian la guerra en Ucrania.

Además, la legislación incorpora disposiciones para mantener sanciones relacionadas con Irán, especialmente aquellas destinadas a restringir recursos para sus sectores energético y armamentístico.