La declaración del gobierno mexicano tras el retiro de Bachelet de la carrera por la Secretaría General de la ONU

El gobierno de Claudia Sheinbaum valoró la decisión de Michelle Bachelet de retirar su candidatura para encabezar la Secretaría General de Naciones Unidas, luego de que la exmandataria chilena comunicara este sábado que no continuaría en el proceso.

México había respaldado su postulación junto con Brasil, mientras que el gobierno de José Antonio Kast retiró el patrocinio de Chile en marzo.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el Ejecutivo mexicano destacó los antecedentes de Bachelet como dos veces presidenta de Chile, ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y exdirectora ejecutiva de ONU Mujeres.

En ese tenor, la cartera planteó que esos antecedentes respaldaban su postulación para un cargo que enfrenta un escenario internacional marcado por conflictos y tensiones multilaterales.

“México impulsó la candidatura de Michelle Bachelet convencido de su idoneidad por su trayectoria como dos veces presidenta de Chile, Alta Comisionada para los Derechos Humanos y Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres”.

En el escrito, la Cancillería mexicana también reconoció el trabajo realizado por la exgobernante durante el desarrollo de la campaña y valoró los principios que, según el gobierno de Sheinbaum, orientaron su propuesta para dirigir el organismo internacional.

“El gobierno de México reconoce a la expresidenta Bachelet por su desempeño durante la labor de promoción de su candidatura. Es una mujer íntegra, humanista y justa, cuyos principios coinciden con los de la Carta de Naciones Unidas”.

Reconocimiento a Brasil

La SRE, además, destacó la coordinación mantenida con Brasil durante la promoción de la candidatura.

Durante la jornada, Bachelet había agradecido particularmente el respaldo de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, a quienes atribuyó un apoyo sostenido desde el inicio de su campaña.

En esa línea, el gobierno mexicano puso en valor el trabajo conjunto desarrollado con Brasil para impulsar la postulación de la expresidenta chilena.

“Igualmente, el gobierno de México desea hacer patente su agradecimiento a las autoridades brasileñas por colaborar conjuntamente en el desarrollo de la campaña, en un ejercicio inédito en la historia de ambos países”, reza el texto.

Bachelet comunicó su retiro un día después de participar en un nuevo sondeo informal del Consejo de Seguridad de la ONU, en el que obtuvo un voto favorable, 11 desfavorables y tres abstenciones. En la votación anterior había registrado dos apoyos, seis votos en contra y siete abstenciones.

La exmandataria explicó al anunciar su decisión que continuaría desarrollando actividades internacionales vinculadas con la paz, la seguridad, el desarrollo sustentable y los derechos humanos.