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    Quinta derrota al hilo en la MLS: ni la titularidad de Alexis Sánchez ayuda a un flojo Montreal

    El tocopillano volvió a arrancar desde el inicio, luego de dos encuentros partiendo en la banca. No pudo hacer mucho en la caída de los canadienses 2-0 con Columbus Crew, que contó con Gonzalo Tapia en el segundo periodo.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Alexis Sánchez volvió a ser titular, en la derrota de Montreal. Foto: @cfmontreal

    Estaba la posibilidad de un duelo de chilenos en la semana 27 de la Major League Soccer, porque Montreal recibió a Columbus Crew, en el Stade Saputo. En efecto, fue el equipo de Gonzalo Tapia el que celebró, porque ganó 2-0 a la escuadra de Alexis Sánchez y Thomas Gillier. El primero volvió a ser titular, mientras que el golero sigue fuera por lesión.

    Este choque los encontró con realidades bastante parecidas: malas campañas en la MLS, pero finalistas de sus respectivas copas nacionales. A mitad de semana, Montreal clasificó para la final de la Canadian Championship, tras superar en semis a Vancouver Whitecaps. Se encontrará en la definición por el título ante el Forge, buscando un cupo para la próxima Concachampions. Mientras que Columbus accedió a la final de la US Open Cup, luego de sacar del camino al Orlando de Antoine Griezmann. El 21 de octubre, enfrentará a St. Louis City, como local en Ohio.

    El colista de la Conferencia Este del fútbol estadounidense presentó a Alexis Sánchez desde el inicio. Después de dos partidos partiendo en el banquillo, ante Colorado Rapids (MLS) y Vancouver Whitecaps (Campeonato Canadiense), respectivamente, el jugador franquicia de la tienda de Quebec volvió a estar como titular. Llamativo, considerando las propias críticas del entrenador (interino) Philippe Eullaffroy cuestionando la calidad de sus jugadores. Sánchez aspiraba a sumar su primer gol en Norteamérica, o bien su primera asistencia.

    El tocopillano se instaló preferentemente por la izquierda. Desde ahí partía y se fue moviendo hacia el medio, cuando la ocasión lo ameritaba. Cuando las cosas no resultaban, también se notó molesto. Tendía a retroceder en la cancha para intervenir en el juego y empezar a armar algo. Aunque su demarcación era la de un atacante abierto, por momentos asomaba como un volante interior. Todo esto se dio en un primer tiempo discreto, donde ambos elencos justificaban el por qué están tan abajo en la tabla de posiciones.

    Las únicas llegadas en la etapa inicial fueron un remate débil del ariete Prince Owusu (19′) y un gol anulado de Fabian Herbers (36′) por una evidente posición de adelanto.

    En la parte complementaria, Montreal mostró poco. En ese contexto, la participación de Alexis Sánchez entraba dentro de la espiral irregular de su elenco. Columbus, lejos de ejercer un dominio, fue más eficaz cuando se acercó al arco local. En los 57′, se rompió la monotonía con el 1-0 anotado por el argelino Mohamed Farsi, con un remate bajo cruzado que contó con una floja respuesta del meta Sebastián Breza.

    En los 68′, llegó el segundo golpe del cuadro de camiseta amarilla. El español Brais Méndez sorprendió ejecutando un tiro libre directo hacia el arco. Breza alcanza a tocar, pero no logra rechazar. Justo después ingresaría Gonzalo Tapia (tuvo el 3-0 en los 76′, pero definió mal). Coincidió menos de 10 minutos con Alexis, toda vez que el Niño Maravilla sería reemplazado por Daniel Ríos. Opaca jornada para el ex Arsenal, en la coyuntura de un equipo muy discreto.

    Es la quinta derrota consecutiva de los canadienses en la MLS. Se agrega a las caídas con Inter Miami (7-1), Philadelphia Union (2-0), Charlotte (2-1) y Colorado Rapids (1-0). La última victoria en la liga fue el 19 de agosto, precisamente a Columbus Crew. No se mueve del último lugar, con 21 puntos.

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