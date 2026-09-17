Una alegría para Alexis Sánchez en Montreal: clasifica a su primera final en Norteamérica

Una alegría para Montreal. El equipo, que no atraviesa por un buen pasar en la Major League Soccer, clasificó para la final de la Canadian Championship 2026, la copa nacional del fútbol de su país. Jugando en el Stade Saputo, se impuso por 2-1 a Vancouver Whitecaps en la revancha de semifinales, para finalizar con una ventaja de 3-2 en el marcador global. Primera final en Norteamérica para Alexis Sánchez, quien ingresó en el segundo tiempo.

El Campeonato Canadiense (nombre en español) es una competencia anual que entrega como premio la Copa Voyageurs y el cupo del país en la Concachampions del próximo año. La eliminatoria estaba abierta, luego del empate 1-1 del duelo de ida, disputado en Vancouver. De igual manera, las interrogantes en el lado del Montreal estaban por su pobre desempeño en los últimos partidos, sobre todo en la MLS.

El equipo de los chilenos llegó al duelo de este miércoles con cuatro derrotas en sus recientes cinco presentaciones. Además, con un flanco abierto por su propio entrenador, Philippe Eullaffroy, quien ha lanzado críticas públicas hacia el desempeño de sus pupilos, cuestionando la calidad de la plantilla. Por segundo partido seguido, el Niño Maravilla arrancó en la banca. Su última titularidad fue el pasado 9 de septiembre, en la caída 1-2 con Charlotte. La estrella mundial que sí arrancó de inicio fue el alemán Thomas Müller, en los Whitecaps.

Mientras que Thomas Gillier no estuvo en la citación. El golero formado en la UC, quien está cedido en Montreal por el Bologna de Italia, no juega desde el 29 de agosto, cuando encajó siete tantos de parte del Inter Miami.

Pese a tener menos del 40% de posesión durante la primera mitad, el cuadro de Quebec sacó a relucir su eficacia. La paridad se abrió mediante un lanzamiento penal. Llegando a la media hora de juego, el VAR llamó para revisar una acción que se reclamó como una falta dentro del área visitante: un codazo en contra del mexicano Daniel Ríos. En efecto, tras el chequeo se sancionó la pena máxima. En los 30′, el ghanés Prince Owusu ejecutó al centro del arco, con un remate bajo, para poner el 1-0.

Foto: @cfmontreal

Antes del descanso, llegó el segundo golpe de Owusu. Pase del inglés Matthew Longstaff y el delantero africano arranca hacia el arco y define a un costado. 2-0 para darle tranquilidad a un necesitado equipo de Montreal.

Para la parte complementaria, se mantuvo la tónica de una mayor posesión para Vancouver Whitecaps, aunque sin generar peligro real en el área local. Mientras que Montreal llegó poco, bajándole el ritmo al encuentro y optando por cuidar la diferencia. Recién a 20 minutos del final llegó el momento para la entrada de Sánchez. Ingresó en los 71′, en lugar de Ríos. No causó grandes cambios en el desarrollo del cotejo.

En el primer minuto de tiempo añadido, la visita descontó con la anotación de Emmanuel Sabbi.

Entonces, Montreal jugará la final de la Canadian Championship, certamen que ha ganado en cinco ocasiones (la última en 2021). El más campeón es Toronto FC, con ocho. El duelo por el título será ante Forge FC, que eliminó en la otra semifinal al FC Supra du Québec. La final está programada para el 21 de octubre.

Final para Gonzalo Tapia

Quien también tendrá su primera final en Norteamérica es Gonzalo Tapia. El seleccionado chileno jugó en la victoria de Columbus Crew por 2-1 sobre Orlando, accediendo a la definición de la US Open Cup, la copa nacional del fútbol de Estados Unidos. El ex Sao Paulo ingresó en los 74′ por el venezolano Josef Martínez, uno de los anotadores de la jornada.

El rival será el ganador de la llave entre Colorado Rapids y St. Louis City.