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    Rafael Jódar no puede terminar su entrenamiento por vómitos a solo días de la serie de Copa Davis ante Chile

    La principal carta de España mostró varios problemas físicos en la práctica de este miércoles en Ñuñoa.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Foto: Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Por estas horas, el equipo español de Copa Davis está en alerta en Santiago. A solo tres días de la serie entre Chile y los europeos, que se disputará en el Court Central Anita Lizana del Parque Estadio Nacional, Rafael Jódar, la principal raqueta del elenco capitaneado por David Ferrer, se retiró entre vómitos en la práctica de este miércoles.

    Según información publicada por Radio Cooperativa, el tenista de 19 años mostró malestares estomacales y se retiró del entrenamiento de la tarde. Además, en la práctica de la mañana tuvo dolencias en una de sus piernas.

    Esta noticia ocurre en la previa de la serie entre ambos países, que se disputará entre el sábado 19 y domingo 20 de septiembre, válida por la segunda ronda de las qualifiers.

    Foto: Photosport PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Un día antes de estos problemas, Jódar, en conferencia de prensa, recordaba sus enfrentamientos con Alejandro Tabilo este año en el circuito: “Creo que las condiciones son totalmente diferentes. Al final es otra superficie, otro ambiente. En la Copa Davis, yo creo que es diferente. Somos dos jugadores que jugamos bien, porque este año hemos jugado tres veces ya, pero esos enfrentamientos no tienen que marcar cómo vaya a ser en este duelo. Al final, los dos somos grandes jugadores, intentaremos dar lo mejor para nuestros respectivos países. Intentar hacer un buen partido, una buena eliminatoria, e ir partido a partido”.

    Además, se mostraba contento por la gran temporada que está teniendo: “Está siendo un año muy bueno. Estoy muy contento con los resultados que estoy teniendo. Eso me ha dado la oportunidad de que el capitán de Copa Davis confíe en mí para esta eliminatoria. Intentaré ayudar lo máximo posible al equipo. Es un equipo y tenemos muchas ganas de hacerlo muy bien aquí en Chile”.

    Hasta el cierre de esta nota, desde el equipo español de Copa Davis no se han referido a este hecho, ni a las posibles consecuencias.

    Más sobre:TenisRafael JódarCopa Davis

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