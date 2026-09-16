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    Arrau por velorio simbólico en Quilicura: “No es un funeral de alto riesgo (...) son situaciones inesperadas”

    El ministro de Seguridad aseguró que los hechos ocurridos en la madrugada "no son previsibles", pues el cuerpo de la persona fallecida aún está en el Servicio Médico Legal.

    Arturo LeónPor 
    Arturo León

    Tras los violentos desórdenes registrados en Quilicura producto de un “velorio simbólico” en la vía pública, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, descartó fallas en la planificación policial y aclaró que la situación no correspondía a un funeral de alto riesgo, dado que el cuerpo de la víctima de 20 años aún permanece en el Servicio Médico Legal (SML).

    La ceremonia simbólica se realizó en homenaje a un joven que fue asesinado el sábado 12 de septiembre, y consideró fuegos artificiales y disparos. Su cuerpo aún permanece en el SML, debido al protocolo de alto riesgo. Y pese a que el hecho se produjo a cerca de 500 metros de la 49ª Comisaría de Quilicura y personal de Control de Orden Público (COP) se desplegó con carros lanza gases y lanza agua, no hubo detenidos.

    Es lamentable esta situación, creí mucho en esa ley para que se decretaran funerales de alto riesgo, pero no está dando resultado. Porque aún así, si no entregan el cuerpo, que el decreto lo hacen desde el gobierno central, hacen estos funerales simbólicos de igual manera, en donde se pone en riesgo a toda la población. Y esto es grave, porque anoche ingresaron balas a diferentes viviendas”, afirmó esta mañana la alcaldesa Paulina Bobadilla.

    Luego añadió: “Es injusto que estos delincuentes actúen en la más absoluta impunidad. Ahora van a hacer una reunión, el Presidente, el ministro, junto a las diferentes asociaciones. Déjense de perder el tiempo, por favor, con mucha humildad se lo digo y respeto. Vengan a desarticular las bandas organizadas que están presentes en Quilicura y en otras comunas de la Metropolitana. Que solos no podemos”.

    Al respecto, Arrau declaró que “esta es una persona fallecida hace varios días y que se está a la espera de que el Servicio Médico Legal haga entrega del cuerpo. Son situaciones que no son previsibles en la magnitud y, por tanto, no había servicios desplegados. Esto no es un funeral de alto riesgo como se ha planteado; son situaciones inesperadas”, argumentó el secretario de Estado.

    Luego añadió: “Créanme que si hubiéramos tenido la evaluación de riesgo que decía que esto iba a pasar, hubiéramos tomado precisamente las providencias del caso. Cuando ocurre un delito o un ilícito, se reacciona rápidamente, como se hizo ayer”.

    Más sobre:Ministerio de SeguridadQuilicuraMartín ArrauPaulina BobadillaFuneralAlto riesgo

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