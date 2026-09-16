SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Grupo Angelini concreta compra de nuevo paquete de acciones de Red Megacentro

    A finales de julio, Inversiones Siemel S.A había acordado comprar hasta el 7% de las acciones de Red Megacentro, pero otro accionista con derecho preferente podía comprar parte de este paquete, lo que finalmente ocurrió.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Red Megacentro

    Inversiones Siemel S.A, ligada al grupo Angelini, cerró el proceso en el que se acordó comprar del orden del 7% de las acciones de la sociedad y logró adquirir casi la totalidad de dicho paquete accionario.

    El acuerdo considera el pago de 0,017034845 UF por acción y las acciones a comprar son 55.163.733, por lo que la firma desembolsaría un total de 939.705,64 UF, cerca de $38.382 millones.

    Sin embargo, la operación permitía que otros accionistas parte del pacto controlador pudieran comprar parte de este paquete, lo que finalmente ocurrió.

    Según informó Inversiones Siemel este miércoles, adquirió 47.019.677 acciones de la sociedad Redmegacentro S.A., a un precio total de $32.794 millones.

    “Las acciones adquiridas representan aproximadamente un 6,161% del total accionario de Redmegacentro S.A”, explicó la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

    El resto de las 7.690.438 acciones comprendidas en el acuerdo de finales de julio pasado fueron compradas por “otros accionistas”.

    Ante este contexto, Inversiones Siemel del grupo Angelini pasó a controlar 250.043.928 acciones de Redmegacentro S.A., equivalentes aproximadamente a un 32,765% del total accionario de dicha sociedad, la firma con mayor participación.

    Al cierre del primer semestre, Inversiones Siemel del grupo Angelini tenía el 26,60% de la propiedad. El segundo mayor accionista es el Fondo de Inversión Link - Inmobiliario I, que tiene el 23,99% de la propiedad.

    “Estimamos que la operación descrita tendrá positivos efectos en los resultados de la sociedad, sin perjuicio de que por el momento estos efectos no son cuantificables”, comentó la sociedad.

    Según se informó en su momento, las acciones a vender comprendían el 5,7% del total de acciones de Red Megacentro que tiene a la fecha Inversiones Fortaleza Limitada, vinculada a Luís Felipe Lehuedé, y el 1,529% de las acciones de la firma que controla la Sociedad de Inversiones El Coipo Limitada, ligada a Gustavo Swett.

    En enero del año pasado, el grupo Angelini había aumentado su participación bajo el mismo proceso. En aquella oportunidad el paquete de acciones acordado a comprar fue por el 10% del total de papeles de la firma, pero finalmente adquirió el 4,47% luego de que “otros accionistas” ejercieron su derecho preferente.

    Más sobre:EmpresasGrupo AngeliniRed Megacentro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias

    “La delincuencia la enfrentamos en conjunto”: Kast acompaña a White en San Bernardo y hace gesto a alcaldesa de La Pintana

    Gobierno negocia con concesionarias tarifas de los peajes: MOP espera primer acuerdo este año y baja del TAG

    White hace llamado a confrontar en conjunto el narcotráfico durante desfile a las Glorias del Ejército: “Chile no puede seguir llegando tarde”

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Conaf llama a extremar precauciones con parrillas para evitar incendios forestales en Fiestas Patrias

    Lo más leído

    1.
    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    Starbucks acude al Tribunal Constitucional para frenar la reincorporación de un dirigente sindical despedido

    2.
    Grupo Angelini y SalfaCorp buscan asociarse para apostar por el negocio de las residencias para adultos mayores

    Grupo Angelini y SalfaCorp buscan asociarse para apostar por el negocio de las residencias para adultos mayores

    3.
    La dura respuesta de Clínica Las Condes a su exdirector médico en conflicto por honorarios

    La dura respuesta de Clínica Las Condes a su exdirector médico en conflicto por honorarios

    4.
    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    Engie derrota al SII: Tribunal tributario ordena devolución de US$ 31 millones a eléctrica por declaración de impuestos de 2022

    5.
    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    6.
    El Banco de Inglaterra toma distancia de la Fed y el BCE y decide mantener la tasa de interés, pese a mayor inflación

    El Banco de Inglaterra toma distancia de la Fed y el BCE y decide mantener la tasa de interés, pese a mayor inflación

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Flamengo vs. Independiente del Valle en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Norwich City por la Carabao Cup

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    Los horarios del Metro de Santiago y buses de Red Movilidad por las Fiestas Patrias

    “La delincuencia la enfrentamos en conjunto”: Kast acompaña a White en San Bernardo y hace gesto a alcaldesa de La Pintana
    Chile

    “La delincuencia la enfrentamos en conjunto”: Kast acompaña a White en San Bernardo y hace gesto a alcaldesa de La Pintana

    White hace llamado a confrontar en conjunto el narcotráfico durante desfile a las Glorias del Ejército: “Chile no puede seguir llegando tarde”

    Conaf llama a extremar precauciones con parrillas para evitar incendios forestales en Fiestas Patrias

    Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias
    Negocios

    Mercados se toman un respiro tras efecto de alza de tasas de la Fed y el dólar cae en la previa de Fiestas Patrias

    Gobierno negocia con concesionarias tarifas de los peajes: MOP espera primer acuerdo este año y baja del TAG

    La inversión como política ambiental

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile
    Tendencias

    Lluvia, tormentas eléctricas y nieve: el movido pronóstico que afectará a estas regiones del norte de Chile

    Este día comienza la lluvia en Santiago y la zona central, según el pronóstico del tiempo

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Manuel Pellegrini bate a uno de sus némesis: el Betis supera al Getafe de Bordalás y se encumbra en LaLiga como escolta
    El Deportivo

    Manuel Pellegrini bate a uno de sus némesis: el Betis supera al Getafe de Bordalás y se encumbra en LaLiga como escolta

    Una “ayuda” de Mourinho, invitación a Zamorano y recepción del embajador: Wanderers busca hacer historia ante Real Madrid

    En vivo: el Crystal Palace de Darío Osorio debuta en la Europa League contra Lech Poznan

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres
    Tecnología

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Por qué el CEO de OpenAI pide confiar en las empresas de IA pese a que el mundo “tiene razón en sentir miedo”

    Del desierto a los 4.000 metros: así fue la prueba del nuevo Garmin Fénix 9 en San Pedro de Atacama

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”
    Cultura y entretención

    Las claves de la serie Catedrales según sus actores: “El fanatismo, ideológico o religioso, es muy peligroso”

    Casino en el regreso para celebrar su primer disco: “Es una especie de honor a todo lo que hicimos antes”

    El “regional chileno” de Entremares abre nueva era en “Metamorfosis”

    Grandes fortunas de Francia rompen su discreción y apuestan a financiar la carrera presidencial de Marine Le Pen
    Mundo

    Grandes fortunas de Francia rompen su discreción y apuestan a financiar la carrera presidencial de Marine Le Pen

    Brasil: Lula irá a la ONU a decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de su país

    Dimite el primer ministro de Suecia tras la victoria del bloque izquierdista en las elecciones

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero