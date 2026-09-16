Grupo Angelini concreta compra de nuevo paquete de acciones de Red Megacentro

Inversiones Siemel S.A, ligada al grupo Angelini, cerró el proceso en el que se acordó comprar del orden del 7% de las acciones de la sociedad y logró adquirir casi la totalidad de dicho paquete accionario.

El acuerdo considera el pago de 0,017034845 UF por acción y las acciones a comprar son 55.163.733, por lo que la firma desembolsaría un total de 939.705,64 UF, cerca de $38.382 millones.

Sin embargo, la operación permitía que otros accionistas parte del pacto controlador pudieran comprar parte de este paquete, lo que finalmente ocurrió.

Según informó Inversiones Siemel este miércoles, adquirió 47.019.677 acciones de la sociedad Redmegacentro S.A., a un precio total de $32.794 millones.

“Las acciones adquiridas representan aproximadamente un 6,161% del total accionario de Redmegacentro S.A”, explicó la firma en un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

El resto de las 7.690.438 acciones comprendidas en el acuerdo de finales de julio pasado fueron compradas por “otros accionistas”.

Ante este contexto, Inversiones Siemel del grupo Angelini pasó a controlar 250.043.928 acciones de Redmegacentro S.A., equivalentes aproximadamente a un 32,765% del total accionario de dicha sociedad, la firma con mayor participación.

Al cierre del primer semestre, Inversiones Siemel del grupo Angelini tenía el 26,60% de la propiedad. El segundo mayor accionista es el Fondo de Inversión Link - Inmobiliario I, que tiene el 23,99% de la propiedad.

“Estimamos que la operación descrita tendrá positivos efectos en los resultados de la sociedad, sin perjuicio de que por el momento estos efectos no son cuantificables”, comentó la sociedad.

Según se informó en su momento, las acciones a vender comprendían el 5,7% del total de acciones de Red Megacentro que tiene a la fecha Inversiones Fortaleza Limitada, vinculada a Luís Felipe Lehuedé, y el 1,529% de las acciones de la firma que controla la Sociedad de Inversiones El Coipo Limitada, ligada a Gustavo Swett.

En enero del año pasado, el grupo Angelini había aumentado su participación bajo el mismo proceso. En aquella oportunidad el paquete de acciones acordado a comprar fue por el 10% del total de papeles de la firma, pero finalmente adquirió el 4,47% luego de que “otros accionistas” ejercieron su derecho preferente.