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    Política

    Las dudas en la izquierda con la interpelación al canciller que impulsa el diputado Nelson Venegas (PS)

    Pese a que los bloques del sector dieron un respaldo unánime a la acción de fiscalización, con el correr de los días, han sido varios los parlamentarios que han manifestado algunas aprensiones. Producto del ruido que ha causado, la bancada socialista emitió un comunicado blindando la arremetida

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Valparaiso, 7 de septiembre 2026 Diputados de oposicion anuncian interpelacion al ministro de Relaciones Exteriores Francisco Perez Mackenna Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Aunque la interpelación al canciller Francisco Pérez Mackenna fue anunciada con entusiasmo por todas las bancadas de la oposición -FA, PC, PS, PPD y la DC-, hasta la realización del mismo punto de prensa aún no estaba resuelto quién era el interpelador.

    No fue hasta las preguntas de periodistas de los medios de comunicación que, de forma improvisada, los diputados resolvieron que sería Nelson Venegas (PS) el que tendría el round con el ministro de Relaciones Exteriores, que está agendado para el próximo 29 de septiembre-.

    Si bien fue el socialista quien impulsó la idea, de manera formal las bancadas no tenían definido quién sería el que haría las preguntas al jefe de Relaciones Exteriores.

    07-09-2026 NELSON VENEGAS PEDRO RODRIGUEZ

    El freno de manos que mostró la oposición se explica, en parte, por la resistencia que ha generado en el propio sector esta acción fiscalizadora, en parte, porque la interpelación a un canciller es algo inédito desde esta facultad está considerada en la Constitución, luego de la reforma del expresidente Ricardo Lagos.

    El primero en que manifestó sus reparos fue el senador e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Vlado Mirosevic (liberal).

    En conversación con Radio Infinita, el parlamentario por Arica fue claro en señalar que “no me parece que sea una buena idea interpelar a un canciller”.

    Esto, pues argumentó el senador, “porque cuando uno está en un problema con el país vecino, debilitar internamente al canciller no es una buena idea”.

    En segundo lugar, complementó Mirosevic, “por tradición, ese tipo de cosas se discuten en privado, en la interna, en el camarín, con la bandera de Chile arriba y no en una pelea interna y doméstica”.

    Si bien consideró que el gobierno del Presidente José Antonio Kast “ha politizado las relaciones internacionales”, complementó que “no quiere decir que nosotros, desde la oposición, tengamos que responder con lo mismo”.

    Desde el Senado, incluso, la Comisión de Relación Exteriores, como institución, se mostró contraria a la acción que impulsa el diputado Venegas.

    En la Cámara de Diputados, en tanto, los representantes de la oposición, poco a poco, han mostrado algunas aprensiones respecto de la interpelación.

    El jefe de la bancada de diputados socialistas, Raúl Leiva, si bien respaldó a su correligionario, consideró que “el canciller tiene el deber de resguardar ciertos antecedentes que puedan poner en riesgo el desarrollo estratégico de negociaciones de nuestro país y es un deber que le asiste”.

    Desde el PPD, la jefa de bancada de sus diputados, Andrea Parra, afirmó: “Entendemos que hay ciertos márgenes que el canciller no puede atravesar, entendemos que el diputado Venegas lo tiene clarísimo, pero eso no obsta de que nosotros no podamos hacer preguntas de materias que son de conocimiento público”.

    El diputado y presidente del PPD, Raúl Soto -que además integra la Comisión de Relaciones Exteriores- sostuvo: “Una interpelación que se mantenga dentro de los márgenes de respeto al interés nacional que implica la democracia, es correcto”.

    Junto con ello, le envió un mensaje al diputado Venegas: “Le pediría al diputado que va a interpelar que lo haga con mucho cuidado, con respeto y resguardando siempre la reserva de aquellos temas que sean necesarios resguardar para el interés nacional”.

    El blindaje de la bancada del PS

    En vista del ruido que se ha instalado frente a esta acción fiscalizadora, la bancada de diputados del PS emitió este martes un comunicado para defender la interpelación.

    “Hemos impulsado una interpelación porque nos preocupan los intereses de nuestro país. Esta herramienta de fiscalización se encuentra expresamente en la Constitución y su único objetivo es citar al ministro para formularle preguntas relacionadas con materias propias del ejercicio de su cargo”, señalan.

    A renglón seguido, recalcan que es la primera interpelación en seis meses de gobierno, haciendo énfasis en que en el gobierno del expresidente Gabriel Boric, la oposición de ese entonces, “lo hizo reiteradamente y a nadie se le ocurrió decir que por hacerlo estaban en contra de Chile”.

    Junto con ello, los diputados reconocen que “el canciller puede reservar aquello que por razones de seguridad nacional deba mantener bajo confidencialidad”. Sin embargo, agregan, “lo que que no puede hacer es pretender que eso lo exima de responder ante el país”.

    Para justificar sacar al pizarrón a Pérez Mackena, los diputados socialistas recuerdan episodios como los dichos del jefe de la fuerza Aérea Argentina, Gustavo Valverde, sobre que dicho país debe “hacer presencia” en el estrecho de Magallanes; el arancel del 12,5% que impuso el gobierno de Donald Trump a una serie de exportaciones que hace Chile hacia Estados Unidos; o las afirmaciones del embajador Brandon Judd sobre la “doctrina Donroe”

    “Cuando están en juego nuestra soberanía y el trabajo de miles de chilenos que viven de nuestras exportaciones, el Congreso no solo tiene derecho a preguntar. Tiene el deber de hacerlo”, justifican al respecto.

    Para finalizar, afirman que “ningún gobierno es dueño de Chile. Ningún partido es dueño de la bandera. Y nadie puede exigir silencio al Congreso en nombre de la patria”.

    “Nuestra lealtad es con Chile. Precisamente por eso vamos a fiscalizar”, rematan.

    Más sobre:PolíticaInterpelaciónNelson VenegasOposiciónFrancisco Pérez MackennaLa Tercera PM

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