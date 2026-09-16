Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga
Los Azulgrana reciben a su rival este miércoles por la sexta fecha del campeonato español.
Este miércoles continúan los cruces de LaLiga de España y Barcelona recibe a Racing de Santander por la Fecha 6.
Los Azulgrana se presentan tras una goleada por 4-2 ante Levante, mientras que el cuadro visitante hizo lo propio en la jornada anterior al marcar un resultado 2-1 contra Alavés.
Cuándo juega Barcelona vs. Racing
El partido de Barcelona contra Racing de Santander es este miércoles 16 de septiembre a las 16:30 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Spotify Camp Nou de España.
Dónde ver a Barcelona vs. Racing
El partido de Barcelona contra Racing de Santander se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del apartado de ESPN del Plan Premium.
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