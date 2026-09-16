Rodrigo Durán, gerente general del Centro Nacional de Inteligencia Artificial: “El principal riesgo del país es quedarnos atrás”

Rodrigo Durán, gerente general del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA), abordó esta jornada en el programa de streaming Desde La Redacción de La Tercera, los desafíos que enfrenta el mundo y también Chile en cuanto al desarrollo de Inteligencia Artificial (IA), así como los peligros y la importancia de esta tecnología que cada día avanza a pasos inesperados.

La jornada de ayer la revista Times sorprendió a todos con su última portada: un chat que simula una conversación con una inteligencia artificial (IA) en donde se le plantea la pregunta “¿qué tan peligrosa eres?”. A principio de esta semana, el CEO de Anthropic pidió ralentizar la carrera de la IA, alertando riesgos de pérdida de control.

Consultado sobre estos hechos y qué tan peligrosa es la IA a su parecer, el gerente general de CENIA señaló que se debía distinguir entre dos riesgos.

“Yo creo que hay un riesgo muy real, muy concreto, un peligro que es el que estamos mirando todos los días que tiene que ver con el impacto que puede tener la Inteligencia Artificial en malas manos”, sostuvo. “La Inteligencia Artificial hoy día es capaz de sintetizar proteínas que puedan servir como armas químicas”.

Así, explica Durán, cuando una persona le dice que haga esto, “la IA es capaz de intervenir en procesos electorales, de generar bots, de inventar noticias, de generar fake news, de ordenar la democracia”.

Esto, “no lo hace de forma automática”, sino que es “cuando una persona o una organización compuesta por personas le pide que haga esto”

“Eso es súper importante tenerlo claro, porque no es que la IA en sí misma hoy conlleva un peligro, sino que más bien son las personas que usan de forma irresponsable la herramienta y la tecnología quienes conllevan un peligro” , sostuvo.

En cuanto a la regulación en torno a la IA, Durán indicó que ve que hay una disputa de dos modelos industriales de Estados Unidos, en donde algunos -como SpaceX y OpenAI- van por cerrar la IA para así “dar garantías”, sacando de competencia todo aquello open source, de código abierto, y por el otro lado, están aquellos como Microsoft, Nvidia, AMD, entre otros, “quienes no tienen en general modelos propietarios de frontera, que dicen: hablamos de la tecnología, siempre ha sido así, y la mejor forma de garantizar que esto funcione bien es devolviéndole el poder a las personas a través del código abierto”.

“Yo creo que la discusión regulatoria en Estados Unidos va a estar en torno a eso, qué modelo van a tomar”, indicó. Y eso, “va a definir un montón de cosas en el futuro”, y también para Chile y cómo se entrena, por ejemplo, LatamGPT.

“Regular localmente es un error”

En cuanto a los principales desafíos para el país, Durán señaló que dada la tecnología como está hoy, “el principal riesgo es que nosotros, como chilenos y chilenas, no usemos Inteligencia Artificial y no aprovechemos la oportunidad, porque nos vamos a quedar atrás”.

“Hay otros que sí la están usando y están obteniendo ese beneficio, nosotros no. Y para esto, creo yo, hacen falta una decisión y una convicción mayor del sector privado de transformar la forma en la cual están haciendo las cosas pensando que van a enfrentar un mundo de Inteligencia Artificial”, sostuvo.

Probablemente hace 25 años atrás, dio como ejemplo, alguien se hizo la pregunta si había que comprar computadores o si había que conectarse a Internet.

“Y quizás tenía sentido la pregunta en ese momento, hoy día nadie se lo cuestionaría. Bueno, lo mismo pasa con la Inteligencia Artificial: no es algo que tú puedas optar o no. Creo que ahí hay un cambio de switch que todavía no hemos visto con suficientes fuerzas”, sentenció.

En esta misma línea, indicó que a su parecer “regular localmente es un error”.

“Esto es un fenómeno totalmente transnacional, cualquier regulación lo que hace es quitarte competitividad para atraer inversión, que es lo que hoy día está pasando”, sostuvo. “Creo que la regulación con la que contamos hoy día es lo suficientemente robusta”

Donde sí hace falta un cambio regulatorio, añadió, es en establecer certezas jurídicas para el uso de la mayoría de datos y textos, ya que no existe claridad a propósito de cuáles son los derechos propios sobre el texto que está en Internet.

Por otra parte, y en cuanto a cómo se posiciona Chile, Durán destacó que en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial nuestro país aparece por cuarto año consecutivo entre los tres primeros lugares, y a nivel mundial también destacamos.

“Estamos en tres ligas más abajo de lo que está pasando en Estados Unidos-China, dos ligas más abajo de lo que está pasando en Europa, y una liga más abajo de lo que está pasando en ciertos polos de desarrollo como Sao Paulo o como Medellín”, destacó. “A nivel país estamos relativamente bien, incluso diría a nivel mundial”.

A nivel de adopción sin embargo, “estamos más lento de lo que podríamos estar”, por lo que el llamado, indicó Durán, es al sector privado.

“Chile cuenta con condiciones para que el impacto de los hiperescaladores y los data center en la ciudadanía sea mucho menor, agua desalinizada, energías renovables no convencionales, amplios terrenos en el norte y en el sur, que te permiten proyectar, que Chile podría aprovechar esa oportunidad de forma muy significativa”, añadió.

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