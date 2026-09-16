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    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    Varios eventos repartidos en diversos puntos de la capital ofrecen opciones para quienes deseen ver shows en vivo con artistas como Los Vásquez, Chico Trujillo o Sinaka, mientras degustan comidas típicas. De las fondas del Parque O'Higgins a la semana de la Chilenidad y hasta en Cerrillos, acá algunas alternativas.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Jonnathan Oyarzun/Aton Chile.

    Fonda Ñuñoa Corazón de Chile

    Este evento se presenta como una celebración de carácter familiar en el Parque Estadio Nacional. Del 17 al 20 de septiembre, el evento tendrá la presencia en su inauguración del Circo Tradicional Circo Hermanos González. Por otro lado, los números musicales reunirán a Los Vásquez, Jere Klein y hasta la presencia al cierre del exbaterista de Los Prisioneros, Miguel Tapia. Entradas por TicketPro.

    Semana de la Chilenidad

    Un clásico de Fiestas Patrias. Del 16 al 20 de septiembre en el Parque Padre Hurtado, tendrá exposiciones de carros antiguos, patio de cueca, medialuna y zona infantil. En los números artísticos destaca la presencia del comediante Stefan Kramer y el show infantil de Los Frutantes. Entradas por sistema TicketPlus.

    Fonda Fiebre de La Florida

    El parque La Araucana (Walker Martínez 2295), en el corazón de la populosa comuna de La Florida recibirá a la Fonda Fiebre. El evento se realizará entre el viernes 18 al domingo 20, con juegos típicos, además de una parrilla artística que reunirá a números musicales como Joe Vasconcellos, Amar Azul, Santaferia y La Combo Tortuga con el humor de Don Carter, Los Atletas de la Risa, entre otros. Entradas disponibles por el sistema Passline.

    Fonda Doña Rosa

    La fonda oficial de la comuna de Independencia se desplegará en dos días, el 18 y 20 de septiembre en los pastos del Hipódromo Chile. Tendrá stands de artesanos, juegos típicos, cocinerías, zona infantil y un cartel artístico que reúne a nombres como Chico Trujillo, Los Vásquez, Damas Gratis, Alanys Lagos, entre otros. Las entradas se pueden adquirir por el sistema Puntoticket y con un 30% de descuento a través de Banco Estado.

    La Gran Fonda de Chile Parque O’Higgins

    Entre las fondas más tradicionales del país, están las del Parque O’Higgins. La oficial, La Gran Fonda de Chile, abrirá entre el 17 y el 20 de septiembre, con un programa de artistas que reúne diversos estilos y generaciones; de Sinaka y Young Cister, a Santaferia, Leo Rey, Noche de Brujas, Zúmbale Primo y Los Sudakas, el tributo a Los Prisioneros. Las entradas están disponibles por Ticketplus.

    Fonda Doña Florinda

    También en la comuna de La Florida se realizará la Fonda Doña Florinda. Entre el 17 y el 20 en los pastos del Parque Los Héroes (San Jorge #1975) el evento tendrá ofertas gastronómicas, zonas de cocinerías y foodtrucks, además de las presentaciones de Chico Trujillo, La Sonora Malecón, Damas Gratis, Sinaka, Los Vásquez, entre muchos otros. Las entradas se pueden adquirir por el sistema Puntoticket.

    Fonda 18 en Mall Plaza Norte

    El centro comercial Mall Plaza Norte tendrá su propia fonda, el 18 y 19 de septiembre. Un evento de carácter familiar que reunirá comida típica, zonas de juegos y una parrilla musical con las presentaciones de Amar Azul, Los Vásquez, Alanys Lagos, Agrupación Marilyn, ente muchas otras, con la animación de Iván “Potro” Cabrera. Las entradas se pueden adquirir por el sistema Ticketplus.

    Fonda oficial Cerrillos

    La comuna del sector poniente de la capital tendrá una interesante oferta; la Fonda Oficial Cerrillos que entre el 17 y el 20 de septiembre en el Parque Don Orione (Av.Lonquén 1558) tendrá las presentaciones de artistas como Pibes Chorros, Sinaka, Franco el Gorila, AK:420, Antonio Ríos, entre muchos otros. Todo con la animación de Juan Pablo Queraltó. Entradas a la venta por el sistema Puntoticket.

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    Más sobre:FondasFiestas PatriasFonda Ñuñoa Corazón de ChileSemana de la ChilenidadFonda Fiebre de La FloridaFonda Doña RosaLa Gran Fonda de Chile Parque O’HigginsFonda Doña FlorindaFonda 18 en Mall Plaza NorteFonda oficial Cerrillos

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