Alcalde Palacios por artículo en reglamento de Seguridad Municipal: “Genera más confusión que un aporte”

El alcalde de La Reina y presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), José Manuel Palacios, abordó la mañana de este miércoles la polémica que generó un artículo presente en el reglamento ingresado por el Ejecutivo a la Contraloría para la Ley de Seguridad Municipal.

Se trata del artículo 8, que determina que si no se verifica adecuadamente los requisitos para nombrar a un inspector de seguridad municipal, se dará lugar a una sanción administrativa, que incluso en el caso de afectar a un alcalde podría ser causal de cese del cargo.

La norma generó preocupación en varios alcaldes, incluso algunos solicitaron al Ejecutivo retirar el reglamento para hacer las correcciones pertinentes. En consecuencia, el gobierno aseguró que se hará “todo tipo de clarificaciones” al reglamento para “evitar malentendidos”.

En ese contexto, el alcalde Palacios, en diálogo con radio Agricultura, valoró que el gobierno se abriera a revisar el documento. “Es lo importante. Finalmente, si uno ve el reglamento es un documento de 52 páginas, bien contundente, y evidentemente puede tener ciertos temas que, por redacción, incluso por fondo, tenga alguna inconsistencia ”.

Eso sí, señaló que le “llama la atención que salte este punto (...) y no salten otros”. “Es un tema que a mí no me complica tanto, finalmente lo que están diciendo los alcaldes es ‘para qué ponen esto si esto está de más’. Más bien genera más confusión que un aporte, entonces no es tan complejo, digamos, hay que sacarlo”.

El jefe comunal indicó que hay otros temas dentro del reglamente que le generan más ruido. “Y lo hemos estado conversando también con la Subsecretaría de Prevención del Delito y hay total disposición para poder modificarlo, que es lo importante”, sostuvo.

Para el alcalde el artículo habría generado molestia en sus pares porque “es un tema tan importante para todos los alcaldes, que les gustaría estar mucho más presentes en las decisiones respecto a esta redacción”.

En cuanto a su postura, señaló: “H oy día, por lo menos para mí, y lo que hemos levantado desde la Amuch, la prioridad y la urgencia está puesta en esta ley corta”.

Según expuso el jefe comunal, se necesita “que la ley corta, que hoy día está en el Congreso, avance rápido, porque eso sí nos trae más problemas. Es un tema que nosotros levantamos cuando salió la ley, que a todo esto estaba en vigencia desde agosto”.

“Hoy día tenemos la ley, pero hay que hacer el ajuste, se necesita hacer rápido, y bueno, y cuando se le hagan esos ajustes probablemente vengan asociadas también algunas modificaciones al reglamento”, indicó.