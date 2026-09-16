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    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    La cantante chilena más exitosa del momento, que acaba de lanzar su Tiny Desk, fue considerada en 6 categorías y tiene presencia en las tres más importantes, Grabación del Año, Álbum del Año y Canción del Año. Francisca Valenzuela y Los Tres también aparecen entre las principales candidaturas.

    Felipe RetamalPor 
    Felipe Retamal
    Mon Laferte Foto: Pedro Rodríguez/La Tercera.

    Los Latin Grammy, los premios más importantes de la música latina, revelaron este 16 de septiembre sus nominados para el año 2026. Entre estos, figura la chilena Mon Laferte con seis presencias, incluyendo entres de las las categorías más importantes.

    La cantante nacional, quien acaba de lanzar su sesión Tiny Desk, figura entre los elegidos para las categorías en Mejor Canción del Año (por Femme Fatale), Grabación del Año y Álbum del Año por Femme Fatale. También está en Mejor canción pop (por Melancolía), Mejor canción alternativa (por 1:30) y Mejor Álbum Cantautor (por Femme Fatale).

    La viñamarina ha ganado el Latin Grammy en 4 ocasiones, la última fue en 2024, cuando se llevó al grafónomo por la categoría de Mejor Álbum de Música Alternativa por Autopoiética.

    En la actual entrega, se trata de uno de los nombres con mayor número de candidaturas, lo que retrata el minuto estelar que atraviesa la cantante.

    Mon Laferte

    Entre los otros nominados, destaca Edgar Barrera con 10 nominaciones. Le siguen con 7 un bloque en que foguran CA7RIEL & Paco Amoroso, Jorge Drexler, KAROL G y Rosalía. Luego Silvana Estrada y Mon Laferte, ambas con 6. Todos ellos se miden por el premio al álbum del año, junto con Anitta, Carín León, Milo J y Rawayana. La mayoría compite también en las categorías generales de canción y grabación del año.

    Eso sí, no son los únicos representantes del país. Francisca Valenzuela y Francisco Victoria fueron nominados a Mejor canción alternativa por Bugambilia, del último título de la cantante. También destaca a la banda sonora de La casa de los espíritus de Prime Video, que compite por Mejor Música para Medios Visuales, con participación de músicos locales, como Manuel García.

    En tanto, Los Tres han conseguido su primera nominación en el evento. Competirán en Mejor video musical versión corta por Inri, realizado por la productora Punkrobot y que narra su último gran éxito, una composición guitarrera desprendida de su álbum XCLNT, estrenado en abril.

    Esta temporada, la entrega de los Latin Grammy se transmitirá en vivo desde Las Vegas el jueves 12 de noviembre a través de las plataformas de TelevisaUnivision.

    Más sobre:Música CultoLatin GrammyMon LaferteFemme FataleMúsica

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