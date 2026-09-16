El Make Chile Great Again y la nueva pecera de Jorge Quiroz en el ChileDay en Londres

Un distendido Jorge Quiroz fue nuevamente este miércoles el plato principal en el inicio de la jornada de ChileDay en Londres, igual que el lunes en Madrid. Repitió su presentación, pero en inglés. Fue la primera broma de varias que hizo durante su exposición: como veía varias caras que también estuvieron el lunes, dijo que quizá algunos querían profundizar en sus contenidos. O que quizá querían chequear su pronunciación en inglés.

Quiroz utilizó la misma presentación del lunes, en la que expuso la megarreforma ya aprobada y la nueva reforma al mercado de capitales. La explicó como MK4 y mencionó la 1, la 2 y la 3. “Afortunadamente son las mismas cifras”, dijo en relación a su presentación del lunes.

El ministro insistió en su matriz de cambios vía gestión, decretos y leyes en las tres materias que ha definido como relevantes: regulaciones, competitividad tributaria y consolidación fiscal. En esa parte, bromeó con un ejemplo de su propia gestión: Quiroz en persona movió una bandera chilena que tapaba la proyección de su PowerPoint. Un ejemplo de management, dijo. Otra vez aplausos. Quiroz insistió en lo central de su discurso: Chile creció a tasas adecuadas cuando la tasa de inversión en Chile fue de 8,6% entre 2000 y 2013, la que cayó a 1,7% entre 2014 y 2025. La inversión, necesaria para crecer, recordó, subirá sobre 8%, según pronosticó el Banco Central. Para ello, dijo, hay que volver a los fundamentos que se requieren para la inversión: libertad, retorno y dignidad. “No estoy diciendo que los empresarios sean aplaudidos”, aclaró sobre este último asunto.

Al hablar de MK4, Quiroz volvió a utilizar su analogía del acuario, un gran recipiente con peces que se fue vaciando de agua tras los retiros provisionales y la salida de capitales, pero esta vez cambió la gráfica: el dibujo en blanco y negro que usó el lunes fue cambiado por una ilustración a todo color que fue celebrada por los asistentes.

El ministro volvió a explicar el Fondo Nacional de Vivienda que crea la reforma, Fonavi, y lo comparó con el Fannie Mae estadounidense, pero sin los problemas del Fannie Mae original. Quiroz recordó que para la gente de su edad, y para varios sentados en el salón escuchándolo, era común hace muchos años la apertura de libretas de ahorro en el Banco Estado. “Queremos que esa tradición vuelva”, indicó. También repitió la analogía del frigobar y sus costosos productos para explicar la remoción de obstáculos que pretenden hacer en el mercado de capitales.

Quiroz además celebró el anuncio de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien el lunes indicó que pretendía despachar la reforma al mercado de capitales antes de fin de año. El ministro comenzó a aplaudir; lo siguió la audiencia.

En el cierre, habló del Make Chile Great Again, una referencia al eslogan trumpista que popularizó EEUU. Pero esa sola mención generó nuevos aplausos y risas de la concurrencia, reunida en el Grand Ballroom del hotel The Landmark London. Quiroz terminó con su misma frase del lunes en Madrid: todavía queda mucho por hacer para volver a crecer.