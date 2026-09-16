Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado

El proyecto de reforma al Mercado de Capitales es la gran novedad del ChileDay que este año se celebra en Madrid y Londres. Y es en la capital de Inglaterra donde comienzan a reafirmarse las expectativas de que la iniciativa pueda quedar lista en este ejercicio.

El lunes, en la capital española, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, dijo que “vamos a tener ley” este año y hoy, en la “City”, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó el mismo ánimo.

El diputado Agustín Romero (Partido Republicano) es parte de la delegación de autoridades que participa en el evento que busca atraer inversiones al país y, en su calidad de presidente de la Comisión de Hacienda, se aventuró a ponerle fecha a la votación de la iniciativa.

¿El proyecto de reforma al mercado de capitales ha sido la estrella de este Chile Day. El ministro Quiroz hoy manifestó aquí su optimismo de que esto se despache de aquí a fin de año. Usted va a tener un rol central ahora en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que es donde se va a empezar a discutir. ¿Cuál va a ser el cronograma que va a tener?

- Me gustaría tratar de votar este proyecto la semana del 19 de octubre. Eso sería para mi, ideal . Y por eso yo creo que hay que tener en cuenta que Chile vive una situación bastante compleja. Por lo tanto esto requiere mucha generosidad, aparte de mucho trabajo. Y en eso yo creo que la Cámara de Diputados y la Comisión de Hacienda no se quedan atrás.

¿Eso qué significa? ¿Qué se debe ceder en algunos puntos?

-No, no, no. Significa que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer la cantidad de jornadas que sean necesarias para escuchar a todos los actores relevantes respecto a estas materias. Pero tenemos que ser nosotros los que nos vamos a poner a trabajar firme para sacar adelante este proyecto lo antes posible. Sería lamentable que no pudiéramos venir el próximo ChileDay a contar lo que se está implementando. Tenemos un diagnóstico, tenemos una herramienta; perfeccionémosla, pero saquémosla cuanto antes porque en el fondo cada día que nos retrasamos, nos retrasamos en invertir, en generar condiciones competitivas.

Diputado, queda poco más de un mes para esa fecha que se impone en octubre. Estamos a 16 de septiembre y vienen las Fiestas Patrias. ¿Es factible hacerlo en un mes?

- Tenemos la posibilidad de sesionar, a lo menos, en cuatro jornadas por semana. Si nosotros sacamos la cuenta de que tenemos tres semanas, tenemos por lo menos doce sesiones . En doce sesiones en las cuales podamos escuchar a expertos y algunas autoridades como el Banco Central, la CMF, al Superintendente de Pensiones, yo creo que tenemos la posibilidad clara de poder avanzar con esta norma.

Incluso nosotros, por ejemplo, podríamos alargar algunas sesiones para tener más espacios de diálogo. Pero lo que no puede pasar es que nosotros nos conformemos con demorar estas cosas o tomarlo dentro de una tramitación, por así decirlo, normal. Hoy día esto es una tramitación urgente, tal como se tiene que hacer en materia de seguridad.

¿Habrá espacio para ajustes en esta reforma? Está partiendo, pero supongo que habrá escuchado aquí en el ChileDay percepciones de actores relevantes del mercado capitales relativas a hacer ajustes.

-Claro, por supuesto. Yo creo que siempre hay un espacio para eso y también lo hemos planteado así en la Comisión de Hacienda. Lo que sí, 1.600 indicaciones no, pero evidentemente que todos aquellos actores que enriquezcan el proyecto.

(Ellos) van a ser escuchados y naturalmente nosotros esperamos que de esas conversaciones surjan también aquellos elementos que mejoren los instrumentos que están contenidos hoy en la ley.

¿Se atreve a plantear en qué tipo de áreas pueden haber ajustes o perfeccionamientos?

-Es que son temas con bastantes detalles. Lo importante es que tengamos una legislación que cumpla los objetivos y que son los que se está promoviendo acá. Primero , que haya una entrada y salida de capitales ordenadas, expedita. Segundo , que no haya trabas. Tercero , que al final lo que tengamos son herramientas que les permitan a los inversionistas tomar estos riesgos, tener una rentabilidad adecuada y si no, tener la posibilidad de retirarse como también proteger a aquellos accionistas, por ejemplo, los minoritarios, pero generando también condiciones para que exista fluidez y cierta flexibilidad entre las sociedades. El Fondo Nacional de Vivienda es súper importante implementarlo bien. Ahí van a ir los ahorros previsionales de los chilenos probablemente a invertir y por lo tanto la herramienta tiene que ser segura, que ha sido uno de los temas que personalmente yo he levantado.

Y naturalmente también esta incorporación de las startups al mercado financiero tiene que hacerse de una manera que les permita a ellas seguir creciendo. Naturalmente que a nosotros nos encantaría que las startups tuvieran mucha más fluidez para conseguir sus capitales, pero estamos convencidos también de que para que eso ocurra tienen que contar con una legislación adecuada y además tienen que contar con un apoyo estatal que les permita a ellos apalancar, por así decirlo, también capital. Capital en Chile, no capital en el extranjero, que es lo que está pasando hoy día. Ambas son importantes, pero resulta llamativo que muchas startups exitosas, con tecnología, que agregan mucho valor, no están domiciliadas en nuestro país .

Este es su primer ChileDay, ¿qué impresión se lleva de este tipo de reuniones? Porque mucho se dice de que es una reunión donde los chilenos se juntan con chilenos.