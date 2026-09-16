SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Tres denuncias ingresadas: la lucha de escritorios que sacude a la Primera B

    Rangers, Curicó Unido y Deportes Santa Cruz acusan irregularidades de Deportes Puerto Montt ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    MANUEL LEMA/PHOTOSPORT

    La lucha por la permanencia en la Primera B suma un nuevo capítulo en el escritorio. En esta oportunidad el cuadro apuntado es Deportes Puerto Montt, elenco que está peleando por ingresar a la liguilla de postemporada en busca del segundo ascenso.

    Rangers, Deportes Santa Cruz y Curicó Unido presentaron una denuncia al Tribunal de Disciplina de la ANFP en contra de los delfines indicando una irregularidad que podría significar la desafiliación de los sureños, según dio a conocer Radio ADN.

    En el escrito se establece que los puertomontinos habrían ocultado información del pago de impuestos a raíz de irregularidades con sus jugadores en las finanzas del año pasado.

    Allí surge el nombre de Kevin Flores quien en 2025 fue parte de la escuadra que compite en el Chinquihue. Se acusa que Puerto Montt realizó un descuento del Impuesto Único de su sueldo en esa temporada, pero no entregó dicho dinero al Servicio de Impuestos Internos.

    El mismo medio indica que los albiverdes entregaron los estados financieros a la ANFP sin informar deudas previsionales ni tributarias. Sin embargo, el ahora jugador de Trasandino tuvo problemas al realizar la declaración de renta en un hecho informado directamente por el Servicio de Impuestos Internos.

    Al mismo tiempo, los clubes denunciantes plantean que la situación identificada en el caso de Flores podría afectar también a otros futbolistas que defendieron a Puerto Montt.

    San Marcos, el otro apuntado

    Cabe señalar que hace algunas semanas ya había surgido una denuncia al Tribunal de Disciplina que podría significar que el descenso a la Segunda División se realice a través del escritorio.

    En este caso, San Marcos de Arica es el afectado. De hecho, la ANFP en su momento amplió la denuncia contra los Bravos del Morro, apuntando a la información entregada a la Unidad de Control Financiero. Según el documento al que tuvo acceso El Deportivo, el club habría presentado declaraciones juradas cuyo contenido no se correspondía con los antecedentes financieros que posteriormente entregó en sus memorias anuales y estados financieros auditados.

    La denuncia apunta a documentos presentados por el club nortino en octubre de 2024 y abril, julio y octubre de 2025. En ellos, San Marcos informó a la Unidad de Control Financiero de la ANFP que contaba con capital de funcionamiento positivo.

    Según los antecedentes entregados por la asociación, en septiembre de 2024 el club declaró activos por $ 2.929 millones y pasivos por $ 1.941 millones, lo que daba como resultado un capital de funcionamiento positivo de $ 988 millones. Sin embargo, en sus estados financieros auditados correspondientes a diciembre de ese año, el elenco fronterizo registró activos por $710 millones y pasivos por $2.599 millones. Eso significaba un patrimonio neto era negativo en $ 1.889 millones.

    La situación se repitió durante 2025. “Las tres declaraciones juradas de ese año informaron activos totales de entre M$2.750.180 y M$2.820.485 y pasivos totales de entre M$1.849.590 y M$1.886.370. Los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025 registran activos totales por M$912.624 y pasivos totales por M$3.822.068. Vale decir, las declaraciones sobrestimaron los activos en aproximadamente M$1.900.000 y subestimaron los pasivos en aproximadamente M$1.940.000, en ambos casos respecto del mismo ejercicio. La declaración de septiembre de 2025 informó un capital de funcionamiento positivo de M$904.440, frente a un patrimonio auditado negativo de M$(2.909.444): una diferencia de M$3.813.884”, señala el documento.

    En esa línea, la ANFP sostiene que las cuatro declaraciones fueron confeccionadas por el propio club y que estaban destinadas a ser presentadas. A partir de las diferencias con los estados financieros auditados, plantea que se trataría de documentación falsa y acusa al club de un incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones estatutarias. En ese caso, pide que se proponga su desafiliación al Consejo de Presidentes o, alternativamente, una multa de entre 1.000 y 2.000 UF.

    También apuntan al descenso como eventual castigo. “En subsidio de la solicitud precedente, y para el evento de que US. estime que los hechos denunciados configuran la presentación de documentación adulterada y no de documentación falsa, pido a US. declararlo así e imponer al denunciado la sanción de DESCENSO A LA CATEGORÍA INMEDIATAMENTE INFERIOR AL FINAL DE LA TEMPORADA, prevista para dicha hipótesis en la misma disposición, con expresa condena en costas”, puntualizan.

    Lee también:

    Más sobre:FútbolPrimera BDeportes Puerto MonttDeportes Santa CruzRangersCuricó UnidoSan Marcos de AricaAscensoANFPTribunal de Dsiciplina

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump y Xi reunirán en la Casa Blanca a líderes de IA en medio del debate por regular su desarrollo

    Fiscalía ECOH investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    Jaime Szigethi, de McKinsey: “Si no estás haciendo nada a escala (con IA) en los próximos dos años, probablemente estás lento”

    Lo más leído

    1.
    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    Con dos águilas: Joaquín Niemann remonta en una gran ronda y se mete en la pelea por el titulo del BMW PGA Championship

    2.
    Las figuras y los millones que Real Madrid pondrá en la cancha para vencer a Wanderers en la Copa Intercontinental Sub-20

    Las figuras y los millones que Real Madrid pondrá en la cancha para vencer a Wanderers en la Copa Intercontinental Sub-20

    3.
    En vivo: Santiago Wanderers busca la Intercontinental Sub 20 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid

    En vivo: Santiago Wanderers busca la Intercontinental Sub 20 en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid

    4.
    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    Copa Davis: la tensión de la delegación española en el Estadio Nacional luego del temblor ocurrido en Chile

    5.
    Una “ayuda” de Mourinho, invitación a Zamorano y recepción del embajador: Wanderers busca hacer historia ante Real Madrid

    Una “ayuda” de Mourinho, invitación a Zamorano y recepción del embajador: Wanderers busca hacer historia ante Real Madrid

    6.
    La Roja Sub 20 se derrumba ante Perú y complica su paso a las semifinales de los Juegos Odesur

    La Roja Sub 20 se derrumba ante Perú y complica su paso a las semifinales de los Juegos Odesur

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 19 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. España por la Copa Davis en TV y streaming

    Así funciona la red de Metro este sábado 19 de septiembre: toda la red disponible

    Fiscalía ECOH investiga homicidio de adolescente de 16 años y ataque a su hermano en La Pintana

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados
    Negocios

    MK4: fondo para viviendas entusiasma a prestamistas de menor tamaño, pero genera dudas en grandes bancos privados

    Casi US$100 millones por año: el gasto de los chilenos para adelgazar y el boom de Ozempic

    La nueva etapa de Rappi en Chile: elevar las ventas, expandirse en regiones y apuntar a viudos de Cornershop

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación
    Tendencias

    Un “órgano inmunitario” descubierto en el cráneo podría ayudar a combatir el cáncer cerebral, según una investigación

    El polémico anuncio de Sydney Sweeney que generó indignación en el deporte femenino

    Se sentirá como un temporal: advierten que el evento de lluvia en Fiestas Patrias llegará con viento de hasta 100 km/h

    La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección
    El Deportivo

    La advertencia del nuevo técnico de Portugal a Cristiano Ronaldo tras convocarlo a la selección

    El Messi de 15 años viaja a España: Barcelona golpea al Real Madrid y negocia fichaje de joya rebelde de Manchester United

    Zinedine Zidane golpea de entrada en su primera nómina y deja fuera a 11 mundialistas de Norteamérica

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2
    Tecnología

    Siri AI ya funciona en español: Apple lanza beta de iOS 27.2

    LEGO Batman: El Legado del Caballero de la Noche llega a Switch 2 y suma al Joker y Harley Quinn

    GTA VI revela su banda sonora: Travis Scott, Rauw Alejandro y Keith Richards, entre los primeros nombres

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes
    Cultura y entretención

    Clasismo, gloria, excesos y redención: las revelaciones que trae la biografía de Zalo Reyes

    Tom Hardy: “Me estoy haciendo mayor, pero sigo siendo la misma persona”

    Famesick: Lena Dunham destapa la cara B de Hollywood y el costo del éxito

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos
    Mundo

    El apocalipsis de la IA: Expertos debaten cómo la tecnología podría rebelarse contra los humanos

    Cómo Suecia logró disminuir los tiroteos en medio de crisis de violencia por bandas criminales

    Cuba sufre su octavo apagón masivo del año: se reportaron cortes de telefonía celular e internet

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18
    Paula

    Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

    ¿Qué pasa si uno de los padres se niega a autorizar el viaje de su hijo?

    Novedosas ideas para el menú dieciochero