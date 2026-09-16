Tres denuncias ingresadas: la lucha de escritorios que sacude a la Primera B

La lucha por la permanencia en la Primera B suma un nuevo capítulo en el escritorio. En esta oportunidad el cuadro apuntado es Deportes Puerto Montt, elenco que está peleando por ingresar a la liguilla de postemporada en busca del segundo ascenso.

Rangers, Deportes Santa Cruz y Curicó Unido presentaron una denuncia al Tribunal de Disciplina de la ANFP en contra de los delfines indicando una irregularidad que podría significar la desafiliación de los sureños, según dio a conocer Radio ADN.

En el escrito se establece que los puertomontinos habrían ocultado información del pago de impuestos a raíz de irregularidades con sus jugadores en las finanzas del año pasado.

Allí surge el nombre de Kevin Flores quien en 2025 fue parte de la escuadra que compite en el Chinquihue. Se acusa que Puerto Montt realizó un descuento del Impuesto Único de su sueldo en esa temporada, pero no entregó dicho dinero al Servicio de Impuestos Internos.

El mismo medio indica que los albiverdes entregaron los estados financieros a la ANFP sin informar deudas previsionales ni tributarias. Sin embargo, el ahora jugador de Trasandino tuvo problemas al realizar la declaración de renta en un hecho informado directamente por el Servicio de Impuestos Internos.

Al mismo tiempo, los clubes denunciantes plantean que la situación identificada en el caso de Flores podría afectar también a otros futbolistas que defendieron a Puerto Montt.

San Marcos, el otro apuntado

Cabe señalar que hace algunas semanas ya había surgido una denuncia al Tribunal de Disciplina que podría significar que el descenso a la Segunda División se realice a través del escritorio.

En este caso, San Marcos de Arica es el afectado. De hecho, la ANFP en su momento amplió la denuncia contra los Bravos del Morro, apuntando a la información entregada a la Unidad de Control Financiero. Según el documento al que tuvo acceso El Deportivo, el club habría presentado declaraciones juradas cuyo contenido no se correspondía con los antecedentes financieros que posteriormente entregó en sus memorias anuales y estados financieros auditados.

La denuncia apunta a documentos presentados por el club nortino en octubre de 2024 y abril, julio y octubre de 2025. En ellos, San Marcos informó a la Unidad de Control Financiero de la ANFP que contaba con capital de funcionamiento positivo.

Según los antecedentes entregados por la asociación, en septiembre de 2024 el club declaró activos por $ 2.929 millones y pasivos por $ 1.941 millones, lo que daba como resultado un capital de funcionamiento positivo de $ 988 millones. Sin embargo, en sus estados financieros auditados correspondientes a diciembre de ese año, el elenco fronterizo registró activos por $710 millones y pasivos por $2.599 millones. Eso significaba un patrimonio neto era negativo en $ 1.889 millones.

La situación se repitió durante 2025. “Las tres declaraciones juradas de ese año informaron activos totales de entre M$2.750.180 y M$2.820.485 y pasivos totales de entre M$1.849.590 y M$1.886.370. Los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2025 registran activos totales por M$912.624 y pasivos totales por M$3.822.068. Vale decir, las declaraciones sobrestimaron los activos en aproximadamente M$1.900.000 y subestimaron los pasivos en aproximadamente M$1.940.000, en ambos casos respecto del mismo ejercicio. La declaración de septiembre de 2025 informó un capital de funcionamiento positivo de M$904.440, frente a un patrimonio auditado negativo de M$(2.909.444): una diferencia de M$3.813.884”, señala el documento.

En esa línea, la ANFP sostiene que las cuatro declaraciones fueron confeccionadas por el propio club y que estaban destinadas a ser presentadas. A partir de las diferencias con los estados financieros auditados, plantea que se trataría de documentación falsa y acusa al club de un incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones estatutarias. En ese caso, pide que se proponga su desafiliación al Consejo de Presidentes o, alternativamente, una multa de entre 1.000 y 2.000 UF.

También apuntan al descenso como eventual castigo. “En subsidio de la solicitud precedente, y para el evento de que US. estime que los hechos denunciados configuran la presentación de documentación adulterada y no de documentación falsa, pido a US. declararlo así e imponer al denunciado la sanción de DESCENSO A LA CATEGORÍA INMEDIATAMENTE INFERIOR AL FINAL DE LA TEMPORADA, prevista para dicha hipótesis en la misma disposición, con expresa condena en costas”, puntualizan.