El Team Chile enciende la polémica en Argentina. Un video protagonizado por integrantes de la delegación nacional que participa en los Juegos Odesur, que se realizan en Santa Fe, genera indignación en el país transandino.

El registro muestra a miembros del equipo chileno en la Villa Sudamericana, realizando comentarios que son considerados despectivos en diversos medios argentinos. Sobre todo los que están afincados en la ciudad organizadora.

Con alusión a Pituca sin Lucas: el polémico video del Team Chile sobre la Villa Sudamericana que indigna a Argentina

El video fue publicado inicialmente en la cuenta de la seleccionada de balonmano Gabriela Müller en TikTok, aunque luego desapareció de las plataforma. Igualmente, alcanzó a ser rescatado por cibernautas, que no tardaron en viralizarlo.

La ‘escena’ está ambientada con un audio de la teleserie Pituca Sin Lucas, que fue realizada por Mega, en un diálogo que alude a las denominadas ‘casas chubi’, conjunto de viviendas sociales que se construyeron en 2006 en Peñalolén, caracterizadas por sus colores vivos y tristemente recordadas por las filtraciones que sufrieron en la primera temporada invernal que tuvieron que soportar.

Un grupo de atletas de la delegación chilena de los Juegos Suramericanos que se celebran en Santa Fe se burló de las instalaciones de la Villa Olímpica en la que les toca hospedarse con un video en TikTok. Una de las jugadoras del equipo de handball publicó el clip en su cuenta y… pic.twitter.com/Gzx8FPlQfK — Telefe Noticias (@telefenoticias) September 15, 2026

Las deportistas nacionales realizan la representación de la recordada escena, con el audio de fondo.

Las redes explotan

El efecto tardó poco en producirse. En las redes sociales, por ejemplo, abundan las críticas de los argentinos que se sintieron ofendidos por la alusión y exigieron que las deportistas ofrezcan disculpas públicas por la ocurrencia.

Sin embargo, también hay quienes optar por restarle dramatismo y atribuirla a una demostración típica del humor chileno, incomprendido al otro lado de la cordillera.