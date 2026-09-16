Cuando decidió cambiar el fútbol europeo por la MLS, Alexis Sánchez asumió un riesgo. Y cuando eligió el Montreal, uno de los equipos de menor categoría en la liga estadounidense, añadió otro. El inicio de la permanencia del Niño Maravilla en el fútbol de Norteamérica no ha resultado afortunado. Por el rendimiento individual y, sobre todo, por la cosecha colectiva. Su escuadra cierra la tabla de la competencia estadounidense. Es el decimoquinto de la clasificación de la Conferencia Este y el penúltimo de la general, con apenas 23 puntos. En esa liga, no hay descenso.

L’Impact, uno de los apodos que recibe el club, como herencia de la franquicia antecesora, busca nuevos aires. Y un objetivo menor, pero concreto: enfrentará al Vancouver Whitecaps por un cupo en la final del Campeonato Canadiense. En el duelo de ida de la semifinal, terminaron 1-1. El rival es encabezado por el alemán Thomas Müller.

Para recuperar el aire: el Montreal de Alexis Sánchez busca la final del Campeonato Canadiense ante el Vancouver Whitecaps

El tocopillano está en plena adaptación. Incluso a la normativa. Esta semana, por ejemplo, se supo que fue sancionado por un motivo que parece insólito: la MLS lo multó por fingir una falta en el duelo ante Colorado Rapids. “El Comité Disciplinario de la MLS ha multado al delantero del CF Montreal, Alexis Sánchez, por infringir la normativa de la liga relativa a la simulación o exageración de faltas”, manifestó la organización, mediante un comunicado. El monto no fue revelado.

No se trata de un castigo inédito. Otras figuras, como Luis Suárez y Rodrigo de Paul, estrellas del Inter Miami, donde brilla Lionel Messi, también han recibido castigos de la misma naturaleza. Evidentemente, se trata de medidas anecdóticas, considerando los patrimonios de los involucrados.

Alexis Sánchez, antes de un partido del Montreal.

En lo futbolístico, el goleador histórico de la Selección intenta reencontrarse con su mejor versión. Por ahora, parece lejana. No ha podido anotar en los seis encuentros que ha disputado en el torneo estadounidense y tampoco logró concretar en los 33′ que disputó en la semifinal de ida ante el Vancouver Whitecaps, por el citado torneo canadiense.

Críticas

Philippe Eullaffroy, el técnico del Montreal, está inquieto por el rendimiento de una escuadra que suma cuatro derrotas en línea. “Cuando tenemos la posesión del balón, a menudo nos encontramos entre dos opciones. Por un lado, queremos hacer una transición rápida, mientras que por otro preferimos mantener la posesión más tiempo y asegurar el primer pase. Creo que ajustamos algunas cosas en el descanso. No creamos grandes ocasiones, pero fuimos más consistentes”, analizó el estratega, después de la derrota ante Colorado Rapids, respecto de las contradicciones que se producen en el campo de juego.

A comienzos de mes, después de la derrota ante Philadelphia Union, también les había llamado la atención a sus dirigidos. “Existe la suficiente riqueza en el plantel para que este club tenga un mayor éxito en esta liga. Sin embargo, los jugadores deben demostrar calidad, solo depende de ellos. No haremos el balance de la temporada esta noche”, apuntó.