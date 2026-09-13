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    Cuarta derrota seguida en la MLS: el ingreso de Alexis Sánchez no levanta a Montreal

    El tocopillano entró en el segundo tiempo en la caída del equipo canadiense por 1-0 ante Colorado Rapids. El elenco de los chilenos (Thomas Gillier no fue citado) se hunde en el fondo de la Conferencia Este de la Major League Soccer.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Alexis Sánchez ingresó en el segundo tiempo.

    El Montreal de los chilenos sumó una nueva derrota en la Major League Soccer, la cuarta consecutiva en el campeonato. Este sábado, el cuadro canadiense cayó por 1-0 ante Colorado Rapids, visitando el Dick’s Sporting Goods Park, en Commerce City. Mientras Alexis Sánchez tuvo minutos en el segundo tiempo, Thomas Gillier quedó fuera de la convocatoria.

    El entrenador Philippe Eullaffroy, quien ha sido particularmente crítico con sus dirigidos, hizo varios cambios respecto al equipo que jugó a mitad de semana contra Charlotte. En ese sentido, el Niño Maravilla inició en el banquillo. La novedad en ataque fue el regreso de Patrice Owusu, el centrodelantero titular. Montreal, colista de la Conferencia Este de la MLS, tuvo poco la pelota en el primer tiempo, aunque generó algunas opciones en el área rival.

    Colorado, exclub de Diego Rubio, avisó en los 40′ con un cabezazo de Rob Holding (exdefensa del Arsenal) que dio en el travesaño. Fue un aviso porque en la acción siguiente llegaría el penal que iba a desnivelar el compromiso. Se sanciona la pena máxima en favor del anfitrión por falta de Viktor Radojevic sobre Donavan Phillip. En los 43′, Paxten Aaronson ejecuta y convierte el 1-0.

    La segunda mitad trajo consigo muchos cambios. En ese sentido, Sánchez ingresó en los 58′, reemplazando al venezolano Wikelman Carmona. Se vislumbraban banderas chilenas en el estadio, las que se levantaron con la entrada del goleador histórico de la Roja, quien formó dupla ofensiva con el mexicano Daniel Ríos, relevo de Owusu. Alexis no pudo hacer demasiado para cambiar la suerte de su escuadra, que profundiza su crisis de resultados.

    Montreal sigue como el colista de su conferencia con 21 puntos luego de 25 partidos (cinco triunfos, seis empates y 14 derrotas). En la clasificación general de la MLS 2026, apenas supera a uno de los 30 clubes: a Sporting Kansas City (18 puntos).

    Este 16 de septiembre, hay un desafío relevante para el equipo de Quebec porque se juega un cupo en la final de la Canadian Championship. En la semifinal de ida, empató con Vancouver Whitecaps como visitante.

    En el resto de la jornada sabatina, Gonzalo Tapia fue titular en la derrota de Columbus Crew 0-1 con New York Red Bulls. El exjugador de Sao Paulo jugó 71 minutos para una escuadra que está en las últimas posiciones de la Conferencia Este, con 23 unidades.

    Por su parte, Paulo Díaz, convocado por Nicolás Córdova para la selección chilena, fue suplente en el 0-0 del Atlanta United con DC United. Quien sí jugó fue Benjamín Kuscevic. Salió reemplazado en los 80′ en la derrota de Toronto 3-0 ante Orlando.

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