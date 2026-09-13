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    Incendio en hogar de Pitrufquén: seis sobrevivientes fueron reubicados y familias avanzan en identificación de fallecidos

    El siniestro se declaró cerca de las 22.30 horas del viernes en el hogar El Edén, ubicado en el kilómetro 21 de la Ruta S-70, en Villa Comuy.

    Por 
    Roberto Martínez

    Seis de los adultos mayores que sobrevivieron al incendio que durante la noche del viernes afectó al hogar El Edén, en la localidad de Villa Comuy, comuna de Pitrufquén, ya fueron reubicados tras la emergencia que dejó 16 personas fallecidas y otras 10 evacuadas.

    De acuerdo con lo informado por el Ministerio de Desarrollo Social, cuatro de los sobrevivientes fueron trasladados junto a sus familias, mientras que otros seis fueron derivados a distintos establecimientos y residencias de la Región de La Araucanía, de acuerdo con sus necesidades y la disponibilidad de lugares para su atención.

    Entre estos últimos se encuentran tres hombres adultos mayores ubicados en Gorbea, uno en Pucón y otros dos en un hospital de Padre Las Casas. Según la cartera, estos lugares constituirán sus residencias permanentes mientras no sean retirados por sus respectivos familiares para regresar a sus núcleos familiares.

    Hasta uno de estos recintos llegó el subsecretario de Servicios Sociales, Alejandro Fernández, cuya presencia había sido anunciada previamente por la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf.

    “Gracias al trabajo coordinado de las instituciones, las personas mayores afectadas ya fueron reubicadas. Seguiremos desplegados para entregar una respuesta oportuna y acompañar a quienes han sido afectados por esta tragedia”, comunicó la Subsecretaría de Servicios Sociales.

    Proceso de identificación de las víctimas

    Mientras se completa la reubicación de los sobrevivientes, las autoridades y los equipos especializados continúan trabajando en el proceso destinado a identificar a las 16 personas que murieron en el incendio.

    Durante esta jornada, cerca de diez familias de las víctimas llegaron hasta el Servicio Médico Legal (SML) para iniciar los procedimientos correspondientes.

    Las pericias y autopsias de los cuerpos ya fueron realizadas en el lugar, mientras que ahora se desarrolla el proceso de identificación mediante análisis de ADN, según las condiciones de cada caso.

    Incendio hogar de ancianos en Pitrufquén, Región de La Araucanía. Imagen redes sociales.

    Investigación por las condiciones del hogar

    En paralelo al trabajo de los equipos de emergencia y del SML, el Ministerio Público mantiene una investigación para determinar las circunstancias en que se produjo el incendio.

    Las diligencias están a cargo de Labocar y el OS-9 de Carabineros, bajo instrucciones del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía de La Araucanía.

    La investigación también contempla la revisión de las condiciones en que operaba el establecimiento, incluidos sus permisos sanitarios, fiscalizaciones anteriores y eventuales responsabilidades administrativas o penales.

    El delegado presidencial regional de La Araucanía, Francisco Ljubetic, informó durante este sábado que la Seremi de Salud y el Servicio de Salud Araucanía Sur se encontraban recopilando los antecedentes del hogar para establecer su situación administrativa y sanitaria.

    Entre los antecedentes que están siendo revisados figura una denuncia presentada en 2025, que según la autoridad, se encontraba en tramitación y estaría relacionada con una eventual situación de maltrato hacia alguno de los adultos mayores residentes.

    El delegado también confirmó que existieron fiscalizaciones anteriores que terminaron con multas por infracciones a la normativa que regula este tipo de establecimientos. Sin embargo, indicó que aún se debía determinar el estado del procedimiento pendiente y las autorizaciones que se encontraban vigentes al momento del incendio.

    Otro de los aspectos bajo investigación corresponde al número de personas encargadas del cuidado de los residentes y a sus respectivas calificaciones profesionales.

    Según información preliminar entregada por Ljubetic, al menos una de las personas que sobrevivió habría estado a cargo de los adultos mayores. Su situación técnico-profesional también estaba siendo verificada.

    En cuanto a versiones sobre un eventual cierre del recinto que habría impedido la evacuación, se detalló que, de acuerdo con los antecedentes proporcionados por Carabineros, la persona que se encontraba a cargo habría logrado salir del establecimiento para pedir ayuda. Según esa información preliminar, el principal obstáculo para la evacuación habría estado asociado a la rápida propagación del fuego en la zona central de la edificación.

    La responsable del hogar, en tanto, prestó declaración ante Carabineros en calidad de imputada.

    Mientras avanzan las diligencias investigativas, las autoridades mantienen el despliegue para acompañar a las familias de las víctimas y determinar el destino de los adultos mayores sobrevivientes que todavía no han sido trasladados junto a sus familiares.

    Más sobre:IncendioPitrufquénHogar El EdénRegión de La AraucaníaFallecidosVilla ComuyAdultos mayoresDesarrollo SocialSMLNacional

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