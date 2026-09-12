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    Choque de van con 17 trabajadores de supermercado en Costanera Norte: al menos cuatro ocupantes resultaron lesionados

    El hecho se registró cerca de las 07.05 horas. De acuerdo con Carabineros, los ocupantes fueron trasladados a distintos centros asistenciales y ninguno se encontraba en riesgo vital. Bomberos indicó que aproximadamente cuatro o cinco personas presentaban lesiones menores.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Choque de van con 17 trabajadores se supermercado en Costanera Norte: ocupantes presentaron lesiones

    Una van que trasladaba a 17 trabajadores de un supermercado Líder protagonizó un accidente cerca de las 07.05 horas, en el sector de la Salida 1B, en la autopista Costanera Norte, comuna de Las Condes, según informó Carabineros.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por la institución, las 17 personas fueron trasladadas a diferentes centros asistenciales y ninguna se encontraba en riesgo vital. Asimismo, se informó que el sector se encontraba normalizado.

    Bomberos detalló que el vehículo trasladaba trabajadores de una empresa y que chocó contra una de las divisiones para la salida de la autopista.

    “Iban 17 personas. De las 17, afortunadamente, no hay personas con lesiones graves”, señalaron desde Bomberos.

    La institución agregó que todos los ocupantes fueron trasladados a las respectivas mutuales de seguridad.

    Respecto del estado de los afectados, Bomberos precisó que, entre los 17 ocupantes, aproximadamente cuatro o cinco presentaban lesiones menores.

    Tras el accidente, Carabineros y personal de la autopista se encontraban trabajando en la restitución del tránsito.

    Más sobre:Las CondesCostanera NorteAccidente de TránsitoCarabineros

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