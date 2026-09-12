Revive el triunfo del Ipswich sobre Crystal Palace en la Premier League
Ambos equipos se enfrentaron por la cuarta fecha de la competencia inglesa.
Minuto a minuto
Crystal Palace 2-3 Ipswich
(90+6′) ¡Fin del partido! Ipswich se impuso como visitante por 2-3 al Crystal Palace.
(90′) ¡Gol de Ipswich! Zian Flemming aparece en el área para capturar un rebote en el poste y decretar el 2-3 parcial a favor de los visitantes.
(75′) ¡Gol de Crystal Palace! Jorgen Larsen recibe la pelota en el área, aguanta la marca, y saca un remate cruzado para poner el 2-2 en el marcador.
(46′) ¡Comenzó el segundo tiempo!
(45+6′) ¡Fin del primer tiempo! Ipswich se impone en su visita al Crystal Palace por 1-2.
(45′) ¡Gol de Ipswich! Leif Davis, con un buen cabezazo, pone en ventaja a la visita.
(34′) ¡Tarjeta roja! Axel Disasi es expulsado en Crystal Palace tras cometer una falta.
(23′) ¡Gol de Ipswich! Emersonn, con un potente cabezazo, marca el empate.
(14′) ¡Gol de Crystal Palace! Anan Khalaili saca un remate desde fuera del área para vencer al portero del Ipswich.
(1′) ¡Comenzó el partido! Ya se enfrentan Crystal Palace e Ipswich.
Esta es la formación del local
Así forma la visita
Para este encuentro, el técnico del Palace no citó a Darío Osorio, por lo que no verá acción. Por su lado, Marcelino Núñez está entre los suplentes del Ipswich.
¡Bienvenidos! Comienza un nuevo minuto a minuto por La Tercera. Esta vez les llevamos el partido entre Crystal Palace e Ipswich.
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