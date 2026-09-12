Carabineros de Chile y los municipios de La Reina, Las Condes y Vitacura inauguraron este sábado 12 de septiembre la 73ª Comisaría Temporal en el Parque Padre Hurtado, con el objetivo de fortalecer la presencia policial y brindar mayor seguridad a las familias que visiten el recinto durante la Semana de la Chilenidad.

La dependencia policial estará destinada a la prevención del delito y a la atención directa de vecinos y visitantes. Además, operará con un contingente especialmente destinado a labores de prevención y patrullaje, con el fin de resguardar a quienes participen de las actividades recreativas, deportivas y culturales desarrolladas en el parque.

La ceremonia contó con la presencia del general inspector Ariel Oñate Rodríguez, director nacional del Personal de Carabineros; los alcaldes José Manuel Palacios, de La Reina; Catalina San Martín, de Las Condes; y Camila Merino, de Vitacura; además del gerente de la Semana de la Chilenidad, José Miguel Muñoz.

Inauguran 73ª Comisaría Temporal en Parque Padre Hurtado por Semana de la Chilenidad

Refuerzo policial durante el evento

Oñate destacó la función que tendrá la nueva unidad durante las jornadas.

“No estamos inaugurando solo una Comisaría, sino que un punto de encuentro y coordinación entre todos los que estamos por el bien de la comunidad. Hacemos un llamado a los vecinos para que vengan a compartir en esta actividad junto a sus familias”, afirmó.

Por su parte, el alcalde de La Reina, José Manuel Palacios, indicó que durante todos los días del evento habrá una dotación policial especial para prevenir situaciones de riesgo, orientar a los asistentes y recibir denuncias.

“Queremos que las familias disfruten de nuestras tradiciones con tranquilidad, sabiendo que contarán con presencia policial y apoyo permanente dentro del parque”, señaló.

Inauguran 73ª Comisaría Temporal en Parque Padre Hurtado por Semana de la Chilenidad. En la imagen, José Manuel Palacios.

Drones y resguardo de accesos

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, señaló que su municipio dispondrá de un despliegue para apoyar las labores dentro y fuera del Parque Hurtado.

“Contamos con drones de última generación que eliminan puntos ciegos mediante visión nocturna, gran alcance, y que detectan calor. Con eso apoyaremos el cierre de cada jornada”, afirmó. Además, explicó que los equipos de Tránsito resguardarán los accesos en la calzada norte de Francisco de Bilbao para proteger los pasajes vecinales durante el evento.

En tanto, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, valoró el trabajo coordinado entre Carabineros y los tres municipios, señalando que este permite reforzar la prevención y entregar una respuesta oportuna ante cualquier contingencia.

Inauguran 73ª Comisaría Temporal en Parque Padre Hurtado por Semana de la Chilenidad. En la imagen, Camila Merino. KARIN POZO/ATONCHILE

“Queremos que quienes visiten el Parque Padre Hurtado vivan una Semana de la Chilenidad segura, en un ambiente familiar y de sana convivencia”, sostuvo.

Finalmente, José Miguel Muñoz señaló que la Semana de la Chilenidad “se caracteriza por ser una fiesta familiar y por lo tanto muy segura” y llamó a los asistentes a acudir tranquilos, indicando que habrá “resguardo y seguridad en todo momento”.