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    PDI incauta granadas, municiones y más de $11 millones en efectivo en Los Vilos: dos personas quedaron detenidas

    Los detectives incautaron distintos tipos de munición, además de una escopeta, tres granadas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una camioneta. Fueron dos mujeres chilenas las detenidas.

    Por 
    Javiera Ortiz
    PDI incauta granadas, municiones y más de $11 millones en efectivo en Los Vilos: dos personas quedaron detenidas

    La Policía de Investigaciones (PDI) incautó este sábado granadas, una escopeta, un centenar de municiones de diversos calibres y más de $11 millones de dinero en efectivo en el marco de un procedimiento en Los Vilos, Región de Coquimbo.

    Los hechos ocurrieron cuando la Brigada Antinarcóticos, en coordinación con Fiscalía, estaban realizando controles dinámicos territoriales al interior del Valle de Quilimarí. Allí, fiscalizaron un vehículo y encontraron las municiones.

    Durante la revisión del vehículo, los detectives detectaron un doble fondo en el pick-up de la camioneta, donde encontraron ocultas una escopeta de doble cañón, tres granadas de mano FAMAE, municiones de distintos calibres y dinero en efectivo.

    Si bien el conductor del vehículo huyó del lugar, los policías detuvieron a una mujer de 23 años que acompañaba al conductor.

    A partir de los antecedentes recopilados durante el procedimiento, el tribunal autorizó el registro de un inmueble en el sector Lo Muñoz, donde se incautó una mayor cantidad de municiones de alto calibre como cartuchos para fusil.

    En ese mismo procedimiento, fue detenida una segunda mujer chilena, de 31 años.

    En total, los detectives incautaron distintos tipos de munición, además de una escopeta, tres granadas, dinero en efectivo, teléfonos celulares y una camioneta.

    Asimismo, el procedimiento contó con la participación de personal de técnicos especialistas en la desactivación de artefactos explosivos de élite, Tedax, debido a las características de los elementos explosivos encontrados.

    Las dos mujeres detenidas, ambas chilenas, serán puestas a disposición del Juzgado de Garantía de Los Vilos para su respectivo control de detención por infracción a la Ley de Armas y Explosivos.

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