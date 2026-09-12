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    Ascienden a casi 1.370 los palestinos muertos por ataques de Israel contra Gaza pese al alto el fuego

    El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que durante las últimas 48 horas se han confirmado diez muertos y 56 heridos.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), han elevado este lunes a casi 1.370 los palestinos muertos a causa de los ataques lanzados por Israel desde el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.

    El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un comunicado que durante las últimas 48 horas se han confirmado diez muertos y 56 heridos, lo que eleva los totales a 1.369 y 4.627, respectivamente.

    Asimismo, ha apuntado que los equipos de rescate han recuperado 831 cuerpos de las zonas de las que se retiraron las tropas israelíes --desplegadas ahora detrás de la ‘línea amarilla’ y que ocupa más de la mitad del territorio del enclave costero palestino-- al hilo del citado acuerdo.

    Por otra parte, este sábado fuentes médicas palestinas han informado de la muerte de una mujer embarazada identificada como Iman Shaluf que fue tiroteada el pasado miércoles en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza.

    Además, nueve personas han resultado heridas en un ataque de un dron israelí cerca de un campamento para desplazados en Mauasi Jan Yunis. Israel también ha bombardeado con artillería el este y el noreste de la ciudad de Gaza y ha habido ataques con helicópteros y desde vehículos militares en el barrio gazatí de Al Zeitun (sur).

    Igualmente ha habido explosiones de obuses de artillería en Yabalia, también en el norte de la Franja de Gaza, y en el campamento de refugiados de Al Bureij, en el centro del enclave palestino. En el sur han caído dos proyectiles de artillería y disparos desde vehículos militares y desde buques de guerra israelíes.

    El Ministerio de Sanidad gazatí ha destacado además que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han registrado 73.783 muertos y 174.738 heridos.

    Más sobre:GazaIsraelHamasAtaques

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