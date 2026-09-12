Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor”

La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD e Independientes realizó un crítico balance de los primeros seis meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, centrando sus cuestionamientos en materias económicas y laborales.

Los planteamientos fueron incluidos en una Solicitud de Acuerdo, que deberá ser votada por la Sala de la Cámara en los próximos días. En el documento, la bancada manifestó su preocupación por lo que calificó como un deficiente manejo del Gobierno en estas materias y sostuvo que aquello ha impactado negativamente el bolsillo y la calidad de vida de los chilenos.

“En seis meses, el gobierno de emergencia del Presidente Kast no ha cumplido sus promesas, y el país está peor desde que asumió”, afirma el documento.

Los parlamentarios señalaron además que están disponibles para colaborar en medidas e iniciativas legislativas que apoyen a la clase media y a los sectores más vulnerables.

Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor” Cristobal Escobar

Andrea Parra (PPD): “Basta ya de seguir culpando al gobierno anterior”

La jefa de Bancada PPD-Independientes, Andrea Parra, manifestó preocupación por la situación económica y cuestionó los resultados obtenidos durante los primeros seis meses de la administración.

“Estamos preocupados por lo que está pasando con la economía chilena. Esta administración llegó con una autodenominación de gobierno de emergencia, precisamente para enfrentar, según el propio gobierno lo señaló, temas como la delincuencia, reactivar la economía y hacer ajustes fiscales sin tocar derechos sociales. Lo cierto es que nada de eso se ha cumplido”, sostuvo.

Parra señaló que existe “un aumento importante de la inflación, un desempleo por sobre el 9,5%, una caída del PIB en el segundo semestre de un 0,2%”, además de referirse al valor de la UF, el diésel y la gasolina.

Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor”. En la imagen, Andrea Parra. Pablo Vásquez R.

La diputada agregó que “por más que señalen que esto es causa de los temporales, lo cierto es que aquí el gobierno tiene responsabilidad”, y cuestionó la decisión de traspasar los costos del alza de las bencinas a los ciudadanos.

“Basta ya de seguir culpando al gobierno anterior, es hora de que se hagan cargo”, afirmó.

Héctor Ulloa (independiente-PPD): “Hay retrocesos que a nuestro juicio son evidentes”

El diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, apuntó principalmente al escenario laboral.

“Hay retrocesos que a nuestro juicio son evidentes. Hay un desempleo al alza de 9,5%, es decir, 0,8% más que el año pasado a esta misma fecha, 0,5% más que al inicio de este gobierno, hace 6 meses”, señaló.

Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor”. En la imagen, Héctor Ulloa. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

Ulloa manifestó además preocupación por proyectos que, según indicó, ya se encuentran siendo tramitados en la Comisión de Trabajo, mencionando “la relativización de la ley de 40 Horas, el contrato por hora, y el proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo en materia de término de la indemnización por años de servicios”.

“Mientras retroceden los derechos laborales, lo que ha ofrecido el gobierno es un balón de gas de 15 kilos y eso no puede seguir”, agregó.

Carlos Bianchi: “Estamos disponibles a ser parte de la solución”

El diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, sostuvo que, pese a las críticas, existe disposición para respaldar medidas que apunten a mejorar la situación económica.

“Nos preocupa lo que está ocurriendo en el país, y estamos disponibles a ser parte de la solución”, afirmó.

Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor”. En la imagen, Carlos Bianchi. DEDVI MISSENE

Bianchi señaló que concurrieron a la firma de la reforma al mercado de capitales y destacó una propuesta orientada a la clase media, que contempla la creación de un fondo y posibles incentivos para la compra de viviendas nuevas o usadas.

“Eso, obviamente, que lo vamos a respaldar, junto a todo aquello que apunte a potenciar a nuestra alicaída clase media”, indicó.

Raúl Soto (PPD): “Creo que hay un fracaso en materia económica y en materia laboral”

Finalmente, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, se refirió a las proyecciones económicas y cuestionó los resultados del Gobierno.

“El informe de política monetaria es lapidario con nuestro país y con el gobierno de José Antonio Kast. Las proyecciones de crecimiento para este año 2026 están por debajo del 1%. A 6 meses de iniciado este gobierno, creo que hay un fracaso en materia económica y en materia laboral, que son probablemente dos de sus principales compromisos de campaña”, sostuvo.

Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor”. En la imagen, Raúl Soto.

Soto llamó al Ejecutivo a “corregir el rumbo, a mostrar resultados y buena gestión” y afirmó que la bancada está disponible para alcanzar acuerdos.

“Estamos disponibles para ser constructivos, buscar buenos acuerdos, reactivar nuestra economía, aumentar la inversión, generar más y mejores empleo para los chilenos y chilenos, y, sobre todo, apoyar a la clase media”, concluyó.