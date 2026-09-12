SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor”

    Los parlamentarios presentaron una Solicitud de Acuerdo que deberá ser votada por la Sala de la Cámara y expresaron su preocupación por el manejo económico y laboral del Gobierno. Además, afirmaron estar disponibles para colaborar en iniciativas que apoyen a la clase media y a los sectores más vulnerables.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor” DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    La Bancada de Diputadas y Diputados del PPD e Independientes realizó un crítico balance de los primeros seis meses del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, centrando sus cuestionamientos en materias económicas y laborales.

    Los planteamientos fueron incluidos en una Solicitud de Acuerdo, que deberá ser votada por la Sala de la Cámara en los próximos días. En el documento, la bancada manifestó su preocupación por lo que calificó como un deficiente manejo del Gobierno en estas materias y sostuvo que aquello ha impactado negativamente el bolsillo y la calidad de vida de los chilenos.

    “En seis meses, el gobierno de emergencia del Presidente Kast no ha cumplido sus promesas, y el país está peor desde que asumió”, afirma el documento.

    Los parlamentarios señalaron además que están disponibles para colaborar en medidas e iniciativas legislativas que apoyen a la clase media y a los sectores más vulnerables.

    Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor” Cristobal Escobar

    Andrea Parra (PPD): “Basta ya de seguir culpando al gobierno anterior”

    La jefa de Bancada PPD-Independientes, Andrea Parra, manifestó preocupación por la situación económica y cuestionó los resultados obtenidos durante los primeros seis meses de la administración.

    “Estamos preocupados por lo que está pasando con la economía chilena. Esta administración llegó con una autodenominación de gobierno de emergencia, precisamente para enfrentar, según el propio gobierno lo señaló, temas como la delincuencia, reactivar la economía y hacer ajustes fiscales sin tocar derechos sociales. Lo cierto es que nada de eso se ha cumplido”, sostuvo.

    Parra señaló que existe “un aumento importante de la inflación, un desempleo por sobre el 9,5%, una caída del PIB en el segundo semestre de un 0,2%”, además de referirse al valor de la UF, el diésel y la gasolina.

    Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor”. En la imagen, Andrea Parra. Pablo Vásquez R.

    La diputada agregó que “por más que señalen que esto es causa de los temporales, lo cierto es que aquí el gobierno tiene responsabilidad”, y cuestionó la decisión de traspasar los costos del alza de las bencinas a los ciudadanos.

    “Basta ya de seguir culpando al gobierno anterior, es hora de que se hagan cargo”, afirmó.

    Héctor Ulloa (independiente-PPD): “Hay retrocesos que a nuestro juicio son evidentes”

    El diputado independiente-PPD y miembro de la Comisión de Trabajo, Héctor Ulloa, apuntó principalmente al escenario laboral.

    “Hay retrocesos que a nuestro juicio son evidentes. Hay un desempleo al alza de 9,5%, es decir, 0,8% más que el año pasado a esta misma fecha, 0,5% más que al inicio de este gobierno, hace 6 meses”, señaló.

    Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor”. En la imagen, Héctor Ulloa. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    Ulloa manifestó además preocupación por proyectos que, según indicó, ya se encuentran siendo tramitados en la Comisión de Trabajo, mencionando “la relativización de la ley de 40 Horas, el contrato por hora, y el proyecto de ley anunciado por el Ejecutivo en materia de término de la indemnización por años de servicios”.

    “Mientras retroceden los derechos laborales, lo que ha ofrecido el gobierno es un balón de gas de 15 kilos y eso no puede seguir”, agregó.

    Carlos Bianchi: “Estamos disponibles a ser parte de la solución”

    El diputado independiente y miembro de la Comisión de Hacienda, Carlos Bianchi, sostuvo que, pese a las críticas, existe disposición para respaldar medidas que apunten a mejorar la situación económica.

    “Nos preocupa lo que está ocurriendo en el país, y estamos disponibles a ser parte de la solución”, afirmó.

    Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor”. En la imagen, Carlos Bianchi. DEDVI MISSENE

    Bianchi señaló que concurrieron a la firma de la reforma al mercado de capitales y destacó una propuesta orientada a la clase media, que contempla la creación de un fondo y posibles incentivos para la compra de viviendas nuevas o usadas.

    “Eso, obviamente, que lo vamos a respaldar, junto a todo aquello que apunte a potenciar a nuestra alicaída clase media”, indicó.

    Raúl Soto (PPD): “Creo que hay un fracaso en materia económica y en materia laboral”

    Finalmente, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, se refirió a las proyecciones económicas y cuestionó los resultados del Gobierno.

    “El informe de política monetaria es lapidario con nuestro país y con el gobierno de José Antonio Kast. Las proyecciones de crecimiento para este año 2026 están por debajo del 1%. A 6 meses de iniciado este gobierno, creo que hay un fracaso en materia económica y en materia laboral, que son probablemente dos de sus principales compromisos de campaña”, sostuvo.

    Bancada PPD-Independientes cuestiona balance económico y laboral del Gobierno: “A seis meses de su instalación el país está peor”. En la imagen, Raúl Soto.

    Soto llamó al Ejecutivo a “corregir el rumbo, a mostrar resultados y buena gestión” y afirmó que la bancada está disponible para alcanzar acuerdos.

    “Estamos disponibles para ser constructivos, buscar buenos acuerdos, reactivar nuestra economía, aumentar la inversión, generar más y mejores empleo para los chilenos y chilenos, y, sobre todo, apoyar a la clase media”, concluyó.

    Más sobre:PPDIndependientesGobiernoCongresoDiputados

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Santander Chile declara su optimismo por reforma al mercado de capitales “tan largamente esperada”

    La foto que reunió a los ex FEN en la víspera del Chile Day

    La apuesta de la japonesa Asics con su primer local sportstyle en Chile y América Latina

    En Te Deum Evangélico, obispo recalcó que “Chile no necesita más profetas del desastre”

    Qué es la “ley de nietos” y su polémica por el impacto en las elecciones del próximo año en España

    Chile lidera ranking ambiental de Latinoamérica: tiene la mejor agua potable, pero está al debe en manejo agrícola

    Lo más leído

    1.
    Kast llama a la unidad y plantea etapa de diálogo político tras compleja instalación

    Kast llama a la unidad y plantea etapa de diálogo político tras compleja instalación

    2.
    Rabat y Quiroz: las dos almas legislativas del primer semestre de Kast

    Rabat y Quiroz: las dos almas legislativas del primer semestre de Kast

    3.
    Moreira señala que Kast debe abordar rol de embajador Judd ante Trump

    Moreira señala que Kast debe abordar rol de embajador Judd ante Trump

    4.
    Comisión investigadora e investigación penal: la doble arremetida de la oposición por el caso Cerimedo

    Comisión investigadora e investigación penal: la doble arremetida de la oposición por el caso Cerimedo

    5.
    Chile da sus primeros pasos en la carrera por los drones

    Chile da sus primeros pasos en la carrera por los drones

    6.
    Seis meses de Kast en La Moneda: oposición acusa “fracaso económico” y oficialismo pone el foco en empleo y seguridad

    Seis meses de Kast en La Moneda: oposición acusa “fracaso económico” y oficialismo pone el foco en empleo y seguridad

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 14 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este lunes 14 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, lunes 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 14 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    Pronóstico para Fiestas Patrias: del calor y la estabilidad de los primeros días a las lluvias y frío al cierre de la semana

    En Te Deum Evangélico, obispo recalcó que “Chile no necesita más profetas del desastre”
    Chile

    En Te Deum Evangélico, obispo recalcó que “Chile no necesita más profetas del desastre”

    Ciberpatrullaje en redes sociales e interpretación de estados de WhatsApp: las diligencias policiales para dar con amenazas contra autoridades

    Chile lidera ranking ambiental de Latinoamérica: tiene la mejor agua potable, pero está al debe en manejo agrícola

    Santander Chile declara su optimismo por reforma al mercado de capitales “tan largamente esperada”
    Negocios

    Santander Chile declara su optimismo por reforma al mercado de capitales “tan largamente esperada”

    La foto que reunió a los ex FEN en la víspera del Chile Day

    La apuesta de la japonesa Asics con su primer local sportstyle en Chile y América Latina

    Cómo reducir el riesgo de demencia y retrasar su aparición, según las nuevas guías de manejo
    Tendencias

    Cómo reducir el riesgo de demencia y retrasar su aparición, según las nuevas guías de manejo

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    Escándalo en la Premier League: el organismo arbitral reconoce error al validar el gol de Haaland al Manchester United
    El Deportivo

    Escándalo en la Premier League: el organismo arbitral reconoce error al validar el gol de Haaland al Manchester United

    Lamine Yamal defiende su candidatura al Balón de Oro: “Este año lo merezco por lo que he ganado”

    Del Potro aplaude al Chino Ríos: “Siempre recordamos cuando consiguió el número uno; disfrutaba de verlo jugar”

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026
    Tecnología

    Blizzard anuncia Diablo V, el regreso de StarCraft y una nueva experiencia de World of Warcraft en la BlizzCon 2026

    Cómo es el Bespoke AI French Door con Autoview, el refrigerador con IA de Samsung con una “ventana hacia el interior”

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    El Grúfalo vuelve al bosque: regresa la saga que ha vendido más 18 millones de ejemplares
    Cultura y entretención

    El Grúfalo vuelve al bosque: regresa la saga que ha vendido más 18 millones de ejemplares

    Céline Dion vuelve a los escenarios tras seis años de ausencia con emotivo show en París

    Pateando Piedras, 40 años del disco que hizo grandes a Los Prisioneros

    Qué es la “ley de nietos” y su polémica por el impacto en las elecciones del próximo año en España
    Mundo

    Qué es la “ley de nietos” y su polémica por el impacto en las elecciones del próximo año en España

    Rusia anuncia el derribo de cerca de 400 drones lanzados por Ucrania

    Irán anuncia el derribo de un dron Predator del Ejército de Estados Unidos sobre aguas del estrecho de Ormuz

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”