Paul Sfeir se despide del Congreso y de la bancada republicana

Durante el verano, a Paul Sfeir (militante del Partido Republicano) se le encomendó una misión: acompañar a la bancada de diputados de la colectividad -la más grande del Congreso, con 31 integrantes- durante el período legislativo que se abría, que coincide con la era de José Antonio Kast como Presidente de la República.

“Agradezco profundamente al presidente electo, don José Antonio Kast, por su confianza y el honor que me entrega de servir a Chile en el rol que me ha encomendado”, escribió Sfeir en su cuenta de Instagram en febrero de este año, a días de iniciar el período legislativo.

Ayer, el exintegrante del Consejo Constitucional, reconocido por su afinidad con Kast y el proyecto político que él encabeza, se despidió del Congreso y de los diputados de la colectividad, a quienes asesoró desde marzo hasta la fecha.

Según comentan en el partido, Sfeir viajará a Estados Unidos, país en que vivió antes de que iniciara el segundo proceso constituyente del que participó y donde tiene familia. En la colectividad adelantan que regresará a Chile, pero que estará alejado de la primera línea política por un tiempo.

Sfeir ganó notoriedad cuando, en 2011, obtuvo el Récord Guinness en ese país como locutor de un programa maratónico a favor de los presos políticos venezolanos.

De acuerdo a su perfil en la Biblioteca del Congreso, esa hazaña “lo llevó a recibir un reconocimiento del Congreso de Estados Unidos por su trabajo periodístico a favor de la democracia en América”. En Estados Unidos, además, creó la primera radio de habla hispana con transmisión en tiempo real por internet.

El ingeniero y periodista recibió varios -y sentidos- mensajes de despedida. “Querido amigo, soy diputado también gracias a ti. Todo el éxito en tus nuevos desafíos”, compartió en un post el diputado Diego Vergara en redes sociales, acompañado por una foto de él y el exconsejero.