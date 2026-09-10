Dónde y a qué hora ver a Como vs. RB Leipzig por la Champions League
Los italianos reciben a los alemanes por la primera fecha de la máxima cita europea.
Este jueves finalizan los partidos iniciales de la Champions League, donde Como de Italia se enfrenta a RB Leipzig de Alemania.
El conjunto que compite en la Serie A juega de local y recibe la visita del cuadro de la Bundesliga por la Fecha 1 del campeonato internacional.
Cuándo juega Como vs. RB Leipzig
El partido de Como contra RB Leipzig es este jueves 10 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.
Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Italia.
Dónde ver a Como vs. RB Leipzig
El partido de Como contra RB Leipzig se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del apartado de ESPN del Plan Premium.
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