Dónde y a qué hora ver a Como vs. RB Leipzig por la Champions League

Este jueves finalizan los partidos iniciales de la Champions League, donde Como de Italia se enfrenta a RB Leipzig de Alemania.

El conjunto que compite en la Serie A juega de local y recibe la visita del cuadro de la Bundesliga por la Fecha 1 del campeonato internacional.

Cuándo juega Como vs. RB Leipzig

El partido de Como contra RB Leipzig es este jueves 10 de septiembre a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el estadio Giuseppe Sinigaglia de Italia.

Dónde ver a Como vs. RB Leipzig

El partido de Como contra RB Leipzig se transmite de forma online en la plataforma Disney+, dentro del apartado de ESPN del Plan Premium.