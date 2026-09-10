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    Con reserva de constitucionalidad incluida: Comisión de Educación despacha a Hacienda proyecto que posterga implementación de los SLEP

    El proyecto fue votado en particular durante esta jornada, con el senador Mirosevic anunciando reserva de constitucionalidad a una indicación presentada y aprobada por senadores oficialistas de la comisión.

    Daniela SilvaPor 
    Daniela Silva

    La comisión de Educación del Senado aprobó en particular y despachó a la Comisión de Hacienda el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca postergar la implementación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).

    Luego de ser aprobado en general la semana pasada, el Ejecutivo ingresó indicaciones a la iniciativa, además de acelerarle el trámite, al subirle la urgencia y ponerla inmediata.

    Con sus indicaciones, el gobierno retrocedió en los aspectos cuantitativos del proyecto, pero no toca los cambios propuestos. En lo cuantitativo, si bien el proyecto original proponía una postergación hasta 2040, el gobierno dio paso atrás y en sus indicaciones propuso como fecha máxima de implementación al 31 de diciembre del 2030, lo cual fue aprobado por la comisión por 4 votos a favor y ninguno en contra.

    Por otra parte, también se aprobó la indicación del Ejecutivo que modificaba la fecha de traspaso, extendiéndola de dos -como indicaba el proyecto original- a cuatro meses.

    Así, cuatro meses previos a la fecha del traspaso, el Presidente de la República podrá mediante decreto fundado del Ministerio de Educación, suscrito además por el Ministro de Hacienda, postergar en hasta un año el traspaso del servicio educacional desde las municipalidades y corporaciones municipales a uno o más Servicios Locales.

    Mirosevic anuncia reserva de constitucionalidad

    En la tramitación, además, se aprobó una indicación presentada por los senadores integrantes Rojo Edwards (Ind.-RN), Gustavo Sanhueza (UDI) y Cristian Vial (Ind.-REP) para suprimir el siguiente inciso del proyecto: “En todo caso, todos aquellos municipios o corporaciones municipales que hubieran sido autorizados a la postergación establecida en el presente artículo, deberán realizar el traspaso al servicio educacional, al local de educación correspondiente a más tardar el año 2035″.

    Si bien se planteó una votación por inadmisibilidad, la iniciativa fue finalmente votada admisible y posteriormente aprobada.

    En su discusión, el senador Vlado Mirosevic (PL) advirtió que la indicación cambiaba el objetivo original del proyecto, pues más que permitir una postergación indefinida del traspaso al servicio educacional, abría la puerta a un sistema híbrido con establecimientos municipales y servicios locales.

    “Si alguien quisiera hacer eso, tendría que ser en otro proyecto, que derechamente tenga eso por propósito, no, en cambio, utilizando simplemente la supresión del penúltimo inciso. Me parece bastante claro que estaría fuera de este proyecto”, sostuvo.

    El senador Edwards, por su parte, planteó que no compartía la interpretación ya que “una postergación es definida como el efecto que tendría, es algo que debe ocurrir, pero que no tiene una fecha fija. La conservación es distinta, que es la aceptación de la mantención de la situación actual”.

    Finalmente, Mirosevic anunció su voto en contra y reserva de constitucionalidad.

    Voto en contra de la indicación, pero además anuncio que vamos a recurrir al Tribunal Constitucional, en donde muy probablemente vamos a tener una victoria, porque esto es bastante evidente que está fuera de las ideas matrices del proyecto. El propio Ejecutivo se refirió a estos temas en sesiones anteriores, descartando que se tratara de la instalación de un sistema mixto”, sostuvo.

    Por tanto, “tiene otra inspiración el proyecto, que podremos estar de acuerdo o no, pero era sobre otro asunto, y entonces yo creo que nos veremos obligados, estando en minoría aquí en esta comisión, a ir al TC”.

    Lo lamento mucho, creo que no ayuda nada meter estas indicaciones que deriven el proyecto hacia otro lugar”, añadió.

    Por su parte, la ministra de Educación, María Paz Arzola, manifestó que a su parecer “no se rompe la lógica de que este es un proyecto de ley que, independientemente de cuál sea el año tope en esta excepción de postergar, siempre lo que prima acá son el cumplimiento de requisitos financieros y de calidad bajo la lógica de que la postergación es la excepción que se debe solicitar, mientras que la norma general es que existe un calendario de traspaso”.

    Más sobre:NacionalSLEPComisión de EducaciónSenado

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