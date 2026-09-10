El primer 11 de septiembre de Kast: sin actos en La Moneda y con el Presidente de visita por Valdivia

El 11 de septiembre ha sido, durante décadas, una de las fechas más complejas para cualquier gobierno que se instale en La Moneda. A 53 años del golpe de Estado, la primera conmemoración que enfrenta José Antonio Kast como Presidente tendrá una particularidad: no habrá ningún acto oficial del Ejecutivo para marcar la jornada.

Kast había anticipado esta definición hace algunas semanas, en entrevista con Radio Cooperativa. “Voy a trabajar (...). Voy a estar desplegado, como siempre, en regiones”, dijo entonces. Sobre la actividad habitual de los viernes en La Moneda, explicó que en la misa matinal, si alguien lo solicitaba, podía ser “intencionada” por la fecha. Pero hizo una precisión: no habría ningún acto del gobierno.

Este jueves el ministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, evitó entrar en la discusión histórica y remarcó que existen distintas sensibilidades frente al 11 de septiembre .

“La fecha que usted acaba de mencionar es un día en el cual todos los chilenos se aproximan con diferentes tipos de sensibilidades y de sentimientos y nosotros somos respetuosos de esas aproximaciones respecto a esta fecha”, señaló.

Alvarado explicó cuál es la lectura que se hace en La Moneda: “Estamos mirando hacia adelante, estamos trabajando por las prioridades de las personas y respetamos las aproximaciones que cada uno pueda tener respecto a esta fecha ”, cerró.

En Palacio sostienen que no se trata de una decisión improvisada ni de una señal nueva del Presidente. Por el contrario, dicen, es coherente con la forma en que Kast abordó el tema durante la campaña y con el tono que ha buscado imprimirle a su gobierno una vez instalado en La Moneda.

Kast fue especialmente cuidadoso con el asunto durante la carrera presidencial. Y, a diferencia de su entonces contendora por la derecha, Evelyn Matthei, evitó quedar atrapado en definiciones públicas sobre una fecha que históricamente ha tensionado a la derecha. Ya como Presidente, afrman, esa cautela se ha traducido en una decisión concreta de no realizar ningún acto oficial en La Moneda.

La definición coincide, además, con el tono que Kast ha buscado instalar recientemente frente a su propio sector. En el cierre del Foro Madrid, realizado la semana pasada en Santiago, el Mandatario marcó distancia con la idea de que su gobierno deba entenderse principalmente como una administración destinada a derrotar políticamente a la izquierda.

“Los chilenos a mí no me eligieron para derrotar a la izquierda. No. Nos eligieron para enfrentar el crimen organizado, para enfrentar la pobreza, para enfrentar la corrupción, para enfrentar el desempleo”, dijo ante dirigentes de la derecha iberoamericana.

La frase, que fue uno de los pasajes centrales de su intervención, resume también parte de la lógica con que en La Moneda explican la decisión frente al 11. El gobierno no quiere que la disputa histórica sobre el pasado termine desplazando la agenda que Kast definió como prioritaria: seguridad, crecimiento, empleo y combate al crimen organizado.

Pero la ausencia de un acto oficial no implica que la postura histórica de Kast sobre el golpe de Estado sea desconocida . Al contrario. Como dirigente político, el Presidente sí ha expresado públicamente sus posiciones.

En 2018 y nuevamente en 2022, Kast escribió en redes sociales que “el 11 de Septiembre de 1973, Chile escogió la libertad” y sostuvo que el país actual era consecuencia de “los hombres y mujeres que se alzaron para impedir la revolución marxista en nuestra tierra”.

La publicación de 2022 fue realizada cuando Kast ya había sido candidato presidencial en dos ocasiones.

Su mirada sobre ese período también quedó plasmada en una columna publicada en The Clinic en 2018, titulada “¿Adiós Carnaval? ¿Adiós General?”. Allí, a propósito de la muerte de Augusto Pinochet en 2006, sostuvo que la Concertación había logrado mantenerse dos décadas en el poder “gracias a Pinochet” y calificó el régimen militar como parte de un pasado que, en su lectura, tenía una dimensión “gloriosa” y otra “horrorosa”, asociada a la división política devenida de la Unidad Popular y a los crímenes cometidos “por algunos” -afirmó- durante ese período .

La mañana de este jueves, el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, respaldó la decisión del Ejecutivo de no realizar un acto conmemorativo en La Moneda. “Está en su derecho”, sostuvo el parlamentario, quien llamó además a poner el foco en las celebraciones de Fiestas Patrias.

“Los chilenos tenemos que concentrarnos en las fechas importantes: 18 de septiembre y, por supuesto, el 19, el Día de las Glorias del Ejército”, afirmó.

Quienes sí se pronunciarán este 11 de septiembre serán los militantes del Partido Nacional Libertario, la derecha extraoficialista. En la colectividad prepararon un despliegue en redes sociales para conmemorar esta fecha. De hecho, ya comenzaron a publicar algunos videos. Su objetivo, según explican, es evidenciar que hubo un “contexto histórico” detrás del golpe .

El diputado Hans Marowski, quien es vicepresidente libertario, adelantó que la colectividad no realizará una actividad institucional por el hito, aunque sí participarán en algunas particulares a las que sean invitados.

“Yo tengo clara mi posición y yo el 11 lo voy a celebrar”, dijo el diputado Pier Karlezi.

La diputada Paulina Muñoz, por su parte, hizo un llamado a no guardar silencio por temor a eventuales cuestionamientos políticos. “Llamo para este 11 de septiembre a toda la gente a no tener miedo de decir la verdad. No seamos cobardes. Recordemos y conmemoremos este 11 de septiembre (...). La historia no se cuenta desde un lado de la moneda solamente”, planteó.

Actos de la oposición

Las diferencias entre el mundo republicano de Kast y la oposición por esta fecha son conocidas. El propio expresidente Gabriel Boric planteó en el lanzamiento del libro de Eugenio Tironi, hace unas semanas, que el actual gobierno no firmaría la declaración a la que sí suscribieron Sebastián Piñera, Eduardo Frei, Ricardo Lagos y Michelle Bachelet , por la defensa de la democracia en el contexto de los 50 años del golpe.

En la misma línea los parlamentarios de la oposición han presionado para que La Moneda no deje pasar la fecha.

Más allá de las críticas, la oposición sí impulsará dos grandes hitos para conmemorar la figura de Salvador Allende, según se resolvió el martes pasado en la reunión de secretarios generales. El primero de ellos comenzará a las 9.00 horas en el mausoleo del exlíder de la Unidad Popular y expresidente Salvador Allende y será organizado por la fundación creada en su memoria.

Allí, en el Cementerio General, estará la familia Allende, habrá un acto musical de apertura a cargo de Francisco Villa; hablará el alcalde de Recoleta, Fares Jadue; las juventudes políticas leerán una declaración conjunta, en defensa de la democracia, y tomarán la palabra los familiares del expresidente.

Luego la mesa directiva del PPD le rendirá un homenaje a la exprimera Dama, Hortensia Bussi, acto al que asistirá la exministra Maya Fernández.

En el marco de los 53 años del golpe la fundación Allende también premió, en Roma, al cantautor Joan Manuel Serrat. En el extranjero, además, se organizaron actos en ciudades como Barcelona, Valencia, Berlín y Bruselas.

Tras el acto en el Cementerio General, los partidos participarán de la tradicional ofrenda floral en la estatua de Allende , situada en la plaza de la Constitución, en la intersección de calle Morandé con Moneda. Allí, a solo pasos de Palacio, las colectividades reforzarán también sus críticas al Presidente Kast.

Reaparición de Isabel Allende

El despliegue de los familiares de Allende no será sólo en estas actividades. La exsenadora Isabel Allende -hija del expresidente y quien fue destituida debido a su participación en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende -participó del podcast de José Antonio Viera-Gallo, donde acusó que Kast es “un reconocido pinochetista” y que “incluso ha defendido públicamente personajes como (Miguel) Krassnoff, que está condenados a más de 600 años, por una multiplicidad de delitos horrorosos”.

La exsenadora además reveló la decisión de su familia de donar parte de los objetos y muebles de su padre a la Fundación Salvador Allende, para preservar la memoria histórica y su legado.

La hija del otrora líder de la Unidad Popular señaló que la determinación se dio luego del fallido intento del gobierno del expresidente Gabriel Boric de adquirir para el Estado el inmueble de Guardia Vieja 392 y convertirla en un museo.

“Primero que nada, lamentar profundamente que efectivamente no se pudiera concluir algo que a mí me parecía muy legítimo y que creo que casi todas las sociedades occidentales lo tienen, que son las casas museo de determinados personajes históricos, que son patrimonio”, dijo.

Respecto a la donación de objetos y muebles de la casa de Guardia Vieja, destacó: “Hemos decidido preservar alguna de las cosas más significativas que rodeaban a mi padre”.

Entre ellos destacó su escritorio, un comedor, un sillón y cuadros de su primer viaje a China.

“En la casa existe unos cuadros, que él trajo. Hay objetos que son de memoria. Hay también figuras precolombinas que le gustaban muchísimo. Entonces, nosotros decidimos que esto no puede desaparecer”, zanjó.