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    Política

    Comisión de Defensa de la Cámara tendrá sesión a bordo de buque de la Armada en la boca del Estrecho de Magallanes

    “Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, remarcó el principal impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN).

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial

    El próximo viernes 25 de septiembre la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados sostendrá una sesión en la boca del Estrecho de Magallanes, a bordo de un buque de la Armada de Chile.

    Según detalló el impulsor de la instancia, el diputado Daniel Valenzuela (Ind. RN), se espera la asistencia de los ministros de Defensa, Fernando Barros y de representantes de las Fuerzas Armadas de la región de Magallanes.

    Si vamos a hablar de soberanía, hagámoslo donde corresponde, en el Estrecho, junto a nuestra Armada, dejando claro que este territorio es chileno”, enfatizó el parlamentario.

    Para de inmediato, agregar: “Podemos tener diferencias políticas, pero la defensa de nuestra soberanía no puede convertirse en una pelea entre chilenos. El foco está afuera, y Chile debe responder unido, firme y sin ambigüedades”.

    Soberanía del Estrecho de Magallanes e interpelación al canciller Pérez Mackenna

    La instancia se da tras las polémicas declaraciones que han realizado autoridades argentinas respecto a la soberanía del Estrecho de Magallanes, empezando por el general de la Fuerza Aérea argentina, Gustavo Valverde.

    A pesar que el gobierno argentino reafirmó en una declaración conjunta con Chile la validez de los tratados de 1881 y 1984, que establecen la soberanía chilena del Estrecho de Magallanes, las posteriores declaraciones del canciller Pablo Quirno y la actual senadora y exministra de Javier Milei Patricia Bullrich reabrieron un flanco que se esperaba cerrar con la visita del presidente argentino la semana pasada.

    De hecho, la situación también escaló contra el ministro de Relaciones Exteriores Francisco Pérez Mackenna, luego que la oposición levantará una interpelación en su contra para abordar este asunto, además de otras materias.

    Sobre este asunto, Valenzuela cuestionó que finalmente los conflictos de soberanía se intenten trasladar al Congreso Nacional.

    Citar al canciller al Congreso es un error y desvía completamente el foco. La pelea no es entre chilenos. El verdadero problema son las reiteradas imprudencias de autoridades y altos mandos argentinos respecto de nuestra soberanía”, remarcó.

    Más sobre:Comisión de DefensaDaniel ValenzuelaEstrecho de MagallanesCámara de DiputadosMagallanesArgentinaFernando Barros

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